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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1037
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 13:06
#14671
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Цитата:
111:
Если это Путин и Зеленский

Ну а кто?! Израильтяне с ливанцами уже сами договариваться начали, не дожидаясь пока придет большой папочка и нашлепает по шаловливым попцам.
Цитата:
111:
Зеленскому куда торопится при отступлении?

Как и сказал, я лишь интерпретировал на свой лад статьи зарубежных информационных агентств. Анализ российко-украинской глупости меня крайне мало заботит.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 13:10
#14672
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Цитата:
111:
Орешек?
Это вообще что?
Что за разработка?


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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15699
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 13:25
#14673
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Цитата:
Kairat stayer:
Эта в любом случае разработка умных не философов. А инженеров. Ударить с огромной скоростью за три девять земель. Причём это было создано из ворованых унитазов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42393
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 14:08
#14674
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Цитата:
Vit:
Ударить с огромной скоростью за три девять земель. Пр

Смысл?
Ну размочили они частный сектор, даже промазав по огромному южмашу и что?
Какая разница, с большой или маленькой скоростью?
С маленькой Кабы и фабы дают больше разрушения в разы.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15699
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 15:39
#14675
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Цитата:
111:
Ай. Когда происходят боевые испытание. Мониторинг идёт на высоком уровне. Все спутники смотрят куда ракета упала. И только спутники телеграмм каналов от Марика и Абайки работают соросов. Завтра заплатят вы и скажите чти на марс.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42393
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:10
#14676
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Цитата:
Карачун:
Ну а кто?! Израильтяне с ливанцами уже сами договариваться начали, не

Это заблуждение.
С каких времен они договариваются, договорились хоть раз?
Это просто отсрочка вечной войны, которая будет длиться так же вечно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42393
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:13
#14677
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Цитата:
Vit:
Когда происходят боевые испытание.

Боевые испытания вообще то идут на стороне того, кто испытывает, чтобы вычислить плюсы минусы спокойно.
А тут просто попали в какой то там частный сектор и сочинили сказку про южмаш
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15699
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:18
#14678
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Цитата:
111:
Вы походу не слышите. У каждого щегловского поступка есть ремень. Кто кричал на весь мир декомунизация? Россия наконец в жопе перестало ковырять пальцем. . И решила эту проблему
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15699
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:25
#14679
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Цитата:
111:
Южмаш это детя ссср. Оно должно быть уничтожено. Путин намекнул людям. Кто не понял, перевежу ещё раз удары скорей всего буду ещё раз.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42393
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:41
#14680
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Цитата:
Vit:
Россия наконец в жопе перестало ковырять пальцем. . И

О, при Путине оно ковырять там начало?
Что случилось?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42393
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:42
#14681
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Цитата:
Vit:
Южмаш это детя ссср. Оно должно быть уничтожено

Ну вот вижу теперь, что и ты уничтожал СССР
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1037
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:58
#14682
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Цитата:
111:
Это просто отсрочка вечной войны,

Как бы то ни было наши два гаврика даже этого не могут
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42393
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 17:04
#14683
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Цитата:
Карачун:
Как бы то ни было наши два гаврика даже этого не могут

Могут и хотят, просто идет подковерный торг, Путин же себе хочет оставить территории, где освобождение русскоязычных прошло успешно.
Те пока просто не хотят.
Хотят гарантий и хотя бы рассмотрение страны в Нато, тогда и можно отказаться от территорий и Путин только тогда не нападет опять.
Ну Казахстан на почетном втором месте будет стоять тогда.
А нам выгоднее чтоб дрались теперь без конца, хоть пусть до Львова дойдет, главное себя обезопасить

[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 18:05]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1037
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 17:48
#14684
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Цитата:
111:
Могут и хотят

Возможно.
Я основываюсь на открытой информации в крупных сми не аффилированных ни с одной из сторон, фантазиям не предаюсь, теориями заговоров не увлекаюсь.
В целом склонен соглашаться с высказыванием Пелевина "...миром правит не тайная ложа, а явная лажа"
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