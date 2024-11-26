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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 13:06
Цитата:
Ну а кто?! Израильтяне с ливанцами уже сами договариваться начали, не дожидаясь пока придет большой папочка и нашлепает по шаловливым попцам.
Цитата:
Как и сказал, я лишь интерпретировал на свой лад статьи зарубежных информационных агентств. Анализ российко-украинской глупости меня крайне мало заботит.
111:
Если это Путин и Зеленский
Если это Путин и Зеленский
Ну а кто?! Израильтяне с ливанцами уже сами договариваться начали, не дожидаясь пока придет большой папочка и нашлепает по шаловливым попцам.
Цитата:
111:
Зеленскому куда торопится при отступлении?
Зеленскому куда торопится при отступлении?
Как и сказал, я лишь интерпретировал на свой лад статьи зарубежных информационных агентств. Анализ российко-украинской глупости меня крайне мало заботит.
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 13:10
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 13:25
Цитата:
Kairat stayer:Эта в любом случае разработка умных не философов. А инженеров. Ударить с огромной скоростью за три девять земель. Причём это было создано из ворованых унитазов.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 14:08
Цитата:
Смысл?
Ну размочили они частный сектор, даже промазав по огромному южмашу и что?
Какая разница, с большой или маленькой скоростью?
С маленькой Кабы и фабы дают больше разрушения в разы.
Vit:
Ударить с огромной скоростью за три девять земель. Пр
Ударить с огромной скоростью за три девять земель. Пр
Смысл?
Ну размочили они частный сектор, даже промазав по огромному южмашу и что?
Какая разница, с большой или маленькой скоростью?
С маленькой Кабы и фабы дают больше разрушения в разы.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 15:39
Цитата:
111:Ай. Когда происходят боевые испытание. Мониторинг идёт на высоком уровне. Все спутники смотрят куда ракета упала. И только спутники телеграмм каналов от Марика и Абайки работают соросов. Завтра заплатят вы и скажите чти на марс.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:10
Цитата:
Это заблуждение.
С каких времен они договариваются, договорились хоть раз?
Это просто отсрочка вечной войны, которая будет длиться так же вечно.
Карачун:
Ну а кто?! Израильтяне с ливанцами уже сами договариваться начали, не
Ну а кто?! Израильтяне с ливанцами уже сами договариваться начали, не
Это заблуждение.
С каких времен они договариваются, договорились хоть раз?
Это просто отсрочка вечной войны, которая будет длиться так же вечно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:13
Цитата:
Боевые испытания вообще то идут на стороне того, кто испытывает, чтобы вычислить плюсы минусы спокойно.
А тут просто попали в какой то там частный сектор и сочинили сказку про южмаш
Vit:
Когда происходят боевые испытание.
Когда происходят боевые испытание.
Боевые испытания вообще то идут на стороне того, кто испытывает, чтобы вычислить плюсы минусы спокойно.
А тут просто попали в какой то там частный сектор и сочинили сказку про южмаш
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:18
Цитата:
111:Вы походу не слышите. У каждого щегловского поступка есть ремень. Кто кричал на весь мир декомунизация? Россия наконец в жопе перестало ковырять пальцем. . И решила эту проблему
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:25
Цитата:
111:Южмаш это детя ссср. Оно должно быть уничтожено. Путин намекнул людям. Кто не понял, перевежу ещё раз удары скорей всего буду ещё раз.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:41
Цитата:
О, при Путине оно ковырять там начало?
Что случилось?
Vit:
Россия наконец в жопе перестало ковырять пальцем. . И
Россия наконец в жопе перестало ковырять пальцем. . И
О, при Путине оно ковырять там начало?
Что случилось?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:42
Цитата:
Ну вот вижу теперь, что и ты уничтожал СССР
Vit:
Южмаш это детя ссср. Оно должно быть уничтожено
Южмаш это детя ссср. Оно должно быть уничтожено
Ну вот вижу теперь, что и ты уничтожал СССР
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 16:58
Цитата:
Как бы то ни было наши два гаврика даже этого не могут
111:
Это просто отсрочка вечной войны,
Это просто отсрочка вечной войны,
Как бы то ни было наши два гаврика даже этого не могут
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 17:04
Цитата:
Могут и хотят, просто идет подковерный торг, Путин же себе хочет оставить территории, где освобождение русскоязычных прошло успешно.
Те пока просто не хотят.
Хотят гарантий и хотя бы рассмотрение страны в Нато, тогда и можно отказаться от территорий и Путин только тогда не нападет опять.
Ну Казахстан на почетном втором месте будет стоять тогда.
А нам выгоднее чтоб дрались теперь без конца, хоть пусть до Львова дойдет, главное себя обезопасить
[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 18:05]
Карачун:
Как бы то ни было наши два гаврика даже этого не могут
Как бы то ни было наши два гаврика даже этого не могут
Могут и хотят, просто идет подковерный торг, Путин же себе хочет оставить территории, где освобождение русскоязычных прошло успешно.
Те пока просто не хотят.
Хотят гарантий и хотя бы рассмотрение страны в Нато, тогда и можно отказаться от территорий и Путин только тогда не нападет опять.
Ну Казахстан на почетном втором месте будет стоять тогда.
А нам выгоднее чтоб дрались теперь без конца, хоть пусть до Львова дойдет, главное себя обезопасить
[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 18:05]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 17:48
Цитата:
Возможно.
Я основываюсь на открытой информации в крупных сми не аффилированных ни с одной из сторон, фантазиям не предаюсь, теориями заговоров не увлекаюсь.
В целом склонен соглашаться с высказыванием Пелевина "...миром правит не тайная ложа, а явная лажа"
111:
Могут и хотят
Могут и хотят
Возможно.
Я основываюсь на открытой информации в крупных сми не аффилированных ни с одной из сторон, фантазиям не предаюсь, теориями заговоров не увлекаюсь.
В целом склонен соглашаться с высказыванием Пелевина "...миром правит не тайная ложа, а явная лажа"
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