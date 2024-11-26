Re: Убийства вместо регулирования - Как костанайцы протестовали...

Отправлено: - 14:54

Эти зоозащитники до сих пор не могут понять, что стерилизация и вакцинация не панацея от того, что собаки выпущенные на волю не будут нападать на людей, которых кстати, они причисляют к собачьим особям путем сравнения, "если бы их детей травили, отстреливали и т.д". Сейчас уже в Украине отстреливают и убивают, но мир молчит! Собака любая будет охранять свою территорию, несмотря на то, что она стерилизована, вакцинирована на бюджетные деньги! Это заложена в её мозгу на генном уровне "охранять свою территорию, предварительно ими обозначенную мочой" и люди ничего сделать не могут, если человек будет проходить или заходить на их территорию". Сразу же нападут! Эти зоозащитники представляют небольшую горстку людей, ратующих на спасение собак, которые размножаются очень быстро. Поэтому если у них есть деньги, то пусть и содержат эту популяцию, а не пытаться весь мир сохранить за бюджетные деньги всех собак Казахстана. Те человеческие особи, которые содержат собак, а потом их выбрасывают за ненадобностью, или убивают, вот они обязаны нести жесткую ответственность, а что касается бродячих собак, то у гос-ва не хватит вообще денег и людских ресурсов, чтобы содержать их, потому что оно уже не может содержать социально-уязвимые слои населения, плюс тех, кто зарабатывают на бюджетном снабжении. Давно пора было бы провести народный референдум на эту тему через СМИ и потом решить нужно ли вообще тратить деньги бюджетные на вакцинацию, стерилизацию, выпуск на вольные хлеба! Пусть гос-во сначала даст расклад, сколько гос-во тратит денег на содержание 1 собаки, а также на её вакцинацию, стерилизацию, на строительство питомников, на содержание штата, на подачу воды, э/энергию, вывоз мусора, на услуги ветврачей и тому подобное, прежде чем проводить референдум! Где меценаты-мечтатели? Такое ощущение, что у нас кроме собак и стоимости бензина, нет других жизненно важных задач! Все хотят красиво жить и быть добрыми к дармоедам, коррупционерам, убийцам, педофилам, мошенникам, наркоманам, пьяницам и другим маргиналам, проживающих в этом гос-ве и при этом ни одной тенге не платить! У нас и так жалостливое гос-во, налево и направо раздающее бюджетные деньги, превратив население в иждивенцев и дармоедов, лучше бы добавляли зарплату, пенсию, или добавляли в пенсионную доплату к 10 %, сделали бы обучение на врачей бесплатным и т.д! В Парламенте создали проблемы с гуманным отношениям к собакам, с гуманным отношениям к преступникам, совершающим тяжкие и особо тяжкие преступления, которых только штрафуют, а потом накормив в течение 1-2 лет казенными харчами в зоне, отпускают на волю для совершения новых правонарушений, с созданием проблем с бессмысленной ОСИ,ПТ, которые должны создаться в одном объекте кондоминиума и содержать себя, если в доме проживают лишь 20 до 70 собственников за 200 000 тенге. Народ бухает, привыкший жить бесплатно, но платить на содержание общего имущества не желает из-за отсутствия ответственности! Какое тут содержание собаки? Если не может или не хочет собственник содержать общедомовое имущество, то надо в судебном порядке взыскивать долг без какой-либо жалости! Процент подачи исков в суд низкий, поэтому дома толком не содержат и считают, что акимы обязаны содержать их имущество! Сначала нужно эти проблемы решить, а потом "позорить безжалостливостью людей"!