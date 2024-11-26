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≡ Где планируется строительство нового НПЗ в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50578
Где планируется строительство нового НПЗ в Казахстане
Отправлено: 26.11.24 - 12:44
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал планы по строительству еще одного нефтеперерабатывающего завода. Он также назвал место, где, предварительно, может появиться еще один НПЗ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42388
Re: Где планируется строительство нового НПЗ в Казахстане
Отправлено: 26.11.24 - 12:44
#1
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«Я знаю то, что вообще ничего не знаю и мы тупые бараны.»
Я услышал только это
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