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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 11:42
#14656
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Цитата:
maxsaf:
Если все контролируется то зачем предупреждать? Если сказали, что ядерного заряда нет - то им верят на слово?


Предупредили, потому что боятся, выше же указал, что блок НАТО могут подумать что ядерка летит и ответку дать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 11:44
#14657
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Цитата:
maxsaf:
Фотки есть?


На пропагандистских каналах говорят, угрожают Западу и США.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 11:46
#14658
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Цитата:
Kairat stayer:
Предупредили, потому что боятся, выше же указал, что блок НАТО могут подумать что ядерка летит и ответку дать.

То есть сказали на словах, что летит не ядерная, и НАТО поверили? И сколько раз так можно делать?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 11:47
#14659
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Цитата:
Kairat stayer:
На пропагандистских каналах говорят, угрожают Западу и США.

Ну на то они и пропагандистские каналы, чтобы говорить. Фото где?))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 11:49
#14660
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Телеграмм канал Досье Шпиона:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 11:51
#14661
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Цитата:
maxsaf:
То есть сказали на словах, что летит не ядерная, и НАТО поверили? И сколько раз так можно делать?))


Вот вы несмышлёный, одна ракета летит, даже в ядерном исполнении, особой опасности не представляет.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 11:54
#14662
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Цитата:
maxsaf:
То есть сказали на словах, что летит не ядерная, и НАТО поверили? И сколько раз так можно делать?))


Отмечал ранее, что если хотя бы одна тактическая ядерная ракета в Украину полетит, тогда любое оружие дадут Украине.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 12:08
#14663
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Цитата:
Vit:
Думаю будет. Все что хотели будет. Отхлестаем вас сначало как просили боярошником. Потом орешником...


Израильский военный обозреватель Сергей Ауслендер (23.11.2024 года), отмечает что эксперты сразу обратили внимание на то, что никакого «гиперзвукового оснащения» у ракет не бывает - они либо являются таковыми, либо не являются. «Орешник» такой ракетой не является, так как не способен маневрировать на гиперзвуковой скорости, а значит является обычной баллистической ракетой. В действительности же эта ракета не является ни новой разработкой (это модификация старой ракеты), ни подходящим для массированного применения вооружением (слишком дорогая и неточная).

При этом такое оружие стоит бешеных денег, не думаю что у России их много. Атаковать «Искандерами» или «Ониксами» намного дешевле и эффективнее. А этой ракетой не поразишь военную цель, не выполнишь оперативную боевую задачу. Она создана для доставки ядерного оружия, для нее не важна точность. В использовании конвенционального оружия нужна именно точность, иначе в нем смысла нет.

Ну что такое полторы тонны тротила — уже сейчас используются трехтонные ФАБы, проще обычную авиабомбу сбросить, которая почти ничего не стоит.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 12:15
#14664
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Цитата:
maxsaf:
То есть сказали на словах, что летит не ядерная, и НАТО поверили? И сколько раз так можно делать?))


Недавно, точнее 19.11.2024 года отмечал, не так всё просто, как сказочники и ура патриоты думают, процитирую как обычно самого себя, пожалуйста:

Kairat stayer: Россия угрожает применением ядерного оружия, угроз применения ядерного оружия со стороны цивилизованных стран нет. После первого осуществления удара (особенно если он наносится превентивно) существует риск того, что противник воспримет это как начало войны и ответит на удар. Обмен ядерными ударами приведет к полномасштабному ядерному конфликту, да, скорее всего победителей не будет. В условиях современного мира к конфликту могут быть привлечены не только прямые участники, но и их союзники, что расширит противостояние, но это никому не нужно.

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 12:26
#14665
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Цитата:
Kairat stayer:
Вот вы несмышлёный, одна ракета летит, даже в ядерном исполнении, особой опасности не представляет.

Мне бы ваш оптимизм )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 12:28
#14666
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Цитата:
Kairat stayer:
так как не способен маневрировать на гиперзвуковой скорости,

Ну и что. Если ракета способна лететь на гиперзвуковой скорости, она что, не гиперзвуковая?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1034
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 12:29
#14667
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Как описывают всю эту заварушку в зарубежной прессе!? Вернее как я их тексты интерпретирую. "Мальчишки Билли и Дилли стали интенсивнее мутузить друг друга в преддверии возвращения дядюшки Скруджа, опасаясь что он их разнимет" Самостийцы едрить колотить, что одни что вторые :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42387
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 12:37
#14668
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Цитата:
maxsaf:

Там гораздо серьезнее приносят разрушения кабы и Искандеры, чем вот эта пукалка, которая вообще ни о чем,, просто политическая пукалка, чтоб паникеры напукали как говорится
Ничего серьезного она не принесла
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42387
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 12:40
#14669
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Цитата:
Карачун:

Цитата:
Мальчишки Билли и Дилли стали интенсивнее мутузить друг друга в преддверии возвращения дядюшки Скруджа, опасаясь что он их разнимет"

Если это Путин и Зеленский, то разумеется Путин начал торопится, потому что Трамп его унизит если что, вот и торопится, Зеленскому куда торопится при отступлении?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42387
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 12:42
#14670
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Цитата:
maxsaf:

Орешек?
Это вообще что?
Что за разработка?
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