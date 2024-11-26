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≡ Штраф, назначенный за обрушение стены в школе, отменили чиновнику в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50577
Штраф, назначенный за обрушение стены в школе, отменили чиновнику в Костанайской области
Отправлено: 26.11.24 - 12:23
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Апелляционную жалобу руководителя отдела образования Аулиекольского района Досбола КУСАЙНОВА рассмотрел Костанайский областной суд. Ранее районный суд признал чиновника виновным в нарушении строительных норм в Новонежинской школе.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
464
Re: Штраф, назначенный за обрушение стены в школе, отменили...
Отправлено: 26.11.24 - 12:23
#1
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Хорошо что никого не убило из-за халатности! Были бы жертвы, всех участников привлекли бы к уголовной ответственности. Это просто страна чудес с бесподобными мечтателями и понтами!
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