Vit: Думаю будет. Все что хотели будет. Отхлестаем вас сначало как просили боярошником. Потом орешником...
Израильский военный обозреватель Сергей Ауслендер (23.11.2024 года), отмечает что эксперты сразу обратили внимание на то, что никакого «гиперзвукового оснащения» у ракет не бывает - они либо являются таковыми, либо не являются. «Орешник» такой ракетой не является, так как не способен маневрировать на гиперзвуковой скорости, а значит является обычной баллистической ракетой. В действительности же эта ракета не является ни новой разработкой (это модификация старой ракеты), ни подходящим для массированного применения вооружением (слишком дорогая и неточная).
При этом такое оружие стоит бешеных денег, не думаю что у России их много. Атаковать «Искандерами» или «Ониксами» намного дешевле и эффективнее. А этой ракетой не поразишь военную цель, не выполнишь оперативную боевую задачу. Она создана для доставки ядерного оружия, для нее не важна точность. В использовании конвенционального оружия нужна именно точность, иначе в нем смысла нет.
Ну что такое полторы тонны тротила — уже сейчас используются трехтонные ФАБы, проще обычную авиабомбу сбросить, которая почти ничего не стоит.
maxsaf: То есть сказали на словах, что летит не ядерная, и НАТО поверили? И сколько раз так можно делать?))
Недавно, точнее 19.11.2024 года отмечал, не так всё просто, как сказочники и ура патриоты думают, процитирую как обычно самого себя, пожалуйста:
Kairat stayer: Россия угрожает применением ядерного оружия, угроз применения ядерного оружия со стороны цивилизованных стран нет. После первого осуществления удара (особенно если он наносится превентивно) существует риск того, что противник воспримет это как начало войны и ответит на удар. Обмен ядерными ударами приведет к полномасштабному ядерному конфликту, да, скорее всего победителей не будет. В условиях современного мира к конфликту могут быть привлечены не только прямые участники, но и их союзники, что расширит противостояние, но это никому не нужно.
Как описывают всю эту заварушку в зарубежной прессе!? Вернее как я их тексты интерпретирую. "Мальчишки Билли и Дилли стали интенсивнее мутузить друг друга в преддверии возвращения дядюшки Скруджа, опасаясь что он их разнимет" Самостийцы едрить колотить, что одни что вторые
Там гораздо серьезнее приносят разрушения кабы и Искандеры, чем вот эта пукалка, которая вообще ни о чем,, просто политическая пукалка, чтоб паникеры напукали как говорится Ничего серьезного она не принесла
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