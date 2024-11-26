Отправлено: - 12:08

Vit:

Думаю будет. Все что хотели будет. Отхлестаем вас сначало как просили боярошником. Потом орешником...

Цитата:Израильский военный обозреватель Сергей Ауслендер (23.11.2024 года), отмечает что эксперты сразу обратили внимание на то, что никакого «гиперзвукового оснащения» у ракет не бывает - они либо являются таковыми, либо не являются. «Орешник» такой ракетой не является, так как не способен маневрировать на гиперзвуковой скорости, а значит является обычной баллистической ракетой. В действительности же эта ракета не является ни новой разработкой (это модификация старой ракеты), ни подходящим для массированного применения вооружением (слишком дорогая и неточная).При этом такое оружие стоит бешеных денег, не думаю что у России их много. Атаковать «Искандерами» или «Ониксами» намного дешевле и эффективнее. А этой ракетой не поразишь военную цель, не выполнишь оперативную боевую задачу. Она создана для доставки ядерного оружия, для нее не важна точность. В использовании конвенционального оружия нужна именно точность, иначе в нем смысла нет.Ну что такое полторы тонны тротила — уже сейчас используются трехтонные ФАБы, проще обычную авиабомбу сбросить, которая почти ничего не стоит.Подробнее здесь: