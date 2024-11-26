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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15690
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 01:23
#14596
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Цитата:
111:
Думаю будет. Все что хотели будет. Отхлестаем вас сначало как просили боярошником. Потом орешником. Причём в вашем распоряжении полностью весь спектр русской бани.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 07:54
#14597
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Цитата:
Vit:
Отхлестаем вас сначало как просили боярошником. Потом орешником. Причём в вашем распоряжении полностью весь спектр русской бани.

Киев за три дня
Чё там брать то эту Украину
Танки до ла манша

Эээх ничему людей жизнь не учит
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 07:56
#14598
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Цитата:
maxsaf:
Завидуй молча

Так что там с бухгалтерским компом то?
Тема не закрыта
Надо прояснить ситуацию а то мало ли, с вором тут общаемся вдруг
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25141
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 07:59
#14599
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Цитата:
abaika95:
а то мало ли, с вором тут общаемся вдруг

Да сколько можно тот мешок отрубей вспоминать :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25141
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 07:59
#14600
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Цитата:
abaika95:
Так что там с бухгалтерским компом то?

Дальнейшая судьба того компа мне не известна ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 08:02
#14601
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Цитата:
111:
А тут насчет названия хохлов, как видим русские все таки не доверяют хохлам..

Все эти царевы,Кучеренки,подоляки, и та прокурорша Крыма со всеми жителями Донбасса и Юго востока Украины на фиг не сдались ни россиянам ни российской власти

Перебежчика Киву застрелили в Москве
Ноль эмоций
Всем до одного места
Да даже жители Курска россиянам до одного места
Первый канал пытается истерику выкрутить на максимум показывая бедных старичков вывезенных с районов боевых действий
Не
Не интересно
Россияне больше Трампа обсуждают
Чё там на новый год показывать будут
Где кукурузу закупать

Надо уже признать нашим доморощенным патриотам путина,самой России чхать и на войну и на своих солдат и на путина
Лишь бы не мешали развлекаться
А наши тут одно место рвут в потугах доказывая всем как они все скованны одной цепью
Нет))
Россия вас кинет при любом удобном случае как всегда кидала
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 08:04
#14602
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Цитата:
maxsaf:
Да сколько можно тот мешок отрубей вспоминать

Ну судя по тому на сколько км ты свалил от Казахстана там долеко не мешок отрубей
А миллионов так 50 хапанул
А я ещё думаю чё это любитель России не в России живёт?
А у нас с Россией потомучто выдача есть прямая) Цитата:
maxsaf:
Дальнейшая судьба того компа мне не известна

А приходил то кто? И по какой причине?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25141
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 08:04
#14603
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Цитата:
abaika95:
А наши тут одно место рвут в потугах доказывая всем как они все скованны одной цепью

Ты скажи там, вашим, чтобы больше так не делали :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25141
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 08:06
#14604
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Цитата:
abaika95:
А приходил то кто? И по какой причине?

Я хз, кто приходил, клоуны какие то :lol: может искали что-то, я в подробности не вдавался ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25141
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 08:09
#14605
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Цитата:
abaika95:
Ну судя по тому на сколько км ты свалил от Казахстана там долеко не мешок отрубей

Да, далеко, намного дальше, чем все, на кого ты раньше работал, вместе взятые :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 08:32
#14606
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Цитата:
maxsaf:
Ты скажи там, вашим, чтобы больше так не делали

Говорю
Россия тебя кинет
Не рви одно место
Как понял?)
Цитата:
maxsaf:
Я хз, кто приходил, клоуны какие то

Ага как у Вита мусора плохие
Так у тебя клоуны какие-то искали бумаги просто на компе
А спёр то сколько в итоге?Цитата:
maxsaf:
Да, далеко, намного дальше, чем все, на кого ты раньше работал, вместе взятые

Ну боишься видимо чего-то
Да не чего-то а прокуратуры
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1033
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 08:55
#14607
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На сайте бибиси интервью с дезертиром (никаких эмоциональных окрасов, он сам себя так называет). Само агенство говорит что не может проверить его слова. В общем, он якобы работал на охране ядреного оружия. Утверждает что все сотрудники регулярно проходят проверки на...детекторе лжи. На этой штуковине, которая не далее чем через десять лет после "изобретения" была признана антинаучной собачьей чушью. :-x
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25141
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 09:39
#14608
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Цитата:
abaika95:
Россия тебя кинет

В каком плане? Я от нее ниче не жду)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25141
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 09:41
#14609
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Цитата:
abaika95:
Так у тебя клоуны какие-то искали бумаги просто на компе

Не, не у меня, я там мимо проходил :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25141
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 09:41
#14610
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Цитата:
abaika95:
Ну боишься видимо чего-то

Боюсь, что насильно заставите ценники переводить :lol:
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