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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 970 из 971«1...968969970971»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25121
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:18
#14536
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Цитата:
111:
Я думал только у канадских геев это, пассивные и активные..

Ты даже не замечаешь, как тебя на этой теме переклинило. Печальный опыт тому виной?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25121
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:25
#14537
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Цитата:
saba:
Какие то геи решили бить ракетами вглубь России.

Вы внимательно ещё раз его сообщение прочитайте.

Цитата:
saba:
редакция не поддалась.

Кто-то наверняка сделал свои выводы.

[Исправлено: maxsaf, 25.11.2024 - 21:27]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:28
#14538
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Цитата:
maxsaf:
Ты даже не замечаешь, как тебя на этой теме переклинило.

Да нет жеЦитата:
maxsaf:
Какие то геи решили бить ракетами вглубь России.

Мне кажется с того сообщения прошло много времени, а ты все про пассивных и активных что то , перемешивая с дальней обидой на казахские ценники , умудряешься преподносить с 7ми утра до позднего вечера, эдакое гейское ассорти..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25121
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:30
#14539
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Цитата:
111:

Цитату исправь или заставлю удалить
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:35
#14540
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Цитата:
maxsaf:
Цитату исправь или заставлю удалить

Ну заставляй удалить, мне то что с этого, меня что ли заставляешь?
Жалуйся.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:38
#14541
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Цитата:
maxsaf:
Вы внимательно ещё раз его сообщение прочитайте.


Хм..
А свой почему не даёшь читать?

Цитата:
maxsaf:
Проскочила новость, что геи разрешили мочить казахов на протяжении 299 км...Это фейк?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25121
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:06
#14542
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Цитата:
111:
Хм.. А свой почему не даёшь читать?

Пусть оба сообщения читают, может хоть так дойдет, что нельзя такое говорить.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25121
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:27
#14543
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Цитата:
abaika95:
Теперь ты в Канаде а он вот по слухам в Дубае Совпадение?

Завидуй молча :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:30
#14544
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Цитата:
maxsaf:
Пусть оба сообщения читают, может хоть так дойдет,

Ты как буд то тупых баранов заставляешь каждый день читать мое одно и тоже сообщение
По твоему они ни на что непригодны, что ты им буквально каждую мою буковку разжевываешь и заставляешь читать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:31
#14545
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Тест

Исправление, ждем 40 сек.

[Исправлено: 111, 25.11.2024 - 22:32]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:33
#14546
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Кто то может сказать сколько сейчас времени в граммах?



Это к тому, почему электрон жалуется на меня в вопросах к редакции, да патамушта!

[Исправлено: 111, 25.11.2024 - 22:34]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25121
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:39
#14547
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Цитата:
111:
Ты как буд то тупых баранов заставляешь каждый день читать мое одно и тоже сообщение По твоему они ни на что непригодны, что ты им буквально каждую мою буковку разжевываешь и заставляешь читать?

Да я сам в шоке от того, что приходится такие элементарные вещи разжёвывать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:41
#14548
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Цитата:
maxsaf:
Да я сам в шоке от того, что приходится такие элементарные вещи разжёвывать.

Смотрю как ты Карачуну прям насильно заставляешь жевать это сено..
Он что, немного так скажем толерантно, не умный как ты?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25121
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:42
#14549
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Цитата:
111:
Смотрю как ты Карачуну прям насильно заставляешь жевать это сено..

А тебе не все ли равно?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:45
#14550
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Цитата:
maxsaf:
А тебе не все ли равно?

Ну как то не совсем удобно, ты людей обрабатываешь как будто они дебилы какие то..
Форум же общественный как вроде..
А ты их вот так вот..
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Страница 970 из 971«1...968969970971»
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