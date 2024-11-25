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≡ Как снизить уровень домашнего насилия? На этот вопрос мы попросили ответить жителей Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50575
Как снизить уровень домашнего насилия? На этот вопрос мы попросили ответить жителей Костаная
Отправлено: 25.11.24 - 19:58
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Что думают простые люди об этой проблеме и что, на их взгляд, должны сделать общество и государство, чтобы снизить уровень домашнего насилия в Казахстане? На эту тему мы провели опрос жителей Костаная. И получили очень разные ответы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15688
Re: Как снизить уровень домашнего насилия? На этот вопрос мы...
Отправлено: 25.11.24 - 19:58
#1
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Салтанат. Да. Понятно. Но я знаю двух, один повешался. Просто не выдержал морально расстование. Второй вены вскрыл. Тоже не выдержал..
Да и мужчины плачут. И не могут найти помощь. Как с ними быть.?
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
463
Re: Как снизить уровень домашнего насилия? На этот вопрос мы...
Отправлено: 25.11.24 - 21:44
#2
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Для того, чтобы снизить уровень домашнего насилия, нужно вводить только смертную казнь! Иначе, это будет очередным мероприятием бездумного расходования бюджетных средств, поступающих из пенсионного фонда, Нацфонда, ФСМС, от продажи нефти, урана, налогов на воспитание, содержание преступников, потерпевших, их реабилитацию, медицину, и тому подобное. Если идет насилие, это означает, что генофонд не проверяли на пригодность. У нас гос-во еще не такое богатое, чтобы насильников, убийц, извращенцев, содержать за счет бюджетных средств.
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