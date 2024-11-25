Re: Как снизить уровень домашнего насилия? На этот вопрос мы...

Отправлено: - 21:44

Для того, чтобы снизить уровень домашнего насилия, нужно вводить только смертную казнь! Иначе, это будет очередным мероприятием бездумного расходования бюджетных средств, поступающих из пенсионного фонда, Нацфонда, ФСМС, от продажи нефти, урана, налогов на воспитание, содержание преступников, потерпевших, их реабилитацию, медицину, и тому подобное. Если идет насилие, это означает, что генофонд не проверяли на пригодность. У нас гос-во еще не такое богатое, чтобы насильников, убийц, извращенцев, содержать за счет бюджетных средств.