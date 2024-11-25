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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:18
Цитата:
Ты даже не замечаешь, как тебя на этой теме переклинило. Печальный опыт тому виной?
111:
Я думал только у канадских геев это, пассивные и активные..
Я думал только у канадских геев это, пассивные и активные..
Ты даже не замечаешь, как тебя на этой теме переклинило. Печальный опыт тому виной?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:25
Цитата:
Вы внимательно ещё раз его сообщение
прочитайте.
Цитата:
Кто-то наверняка сделал свои выводы.
[Исправлено: maxsaf, 25.11.2024 - 21:27]
saba:
Какие то геи решили бить ракетами вглубь России.
Какие то геи решили бить ракетами вглубь России.
Вы внимательно ещё раз его сообщение
Цитата:
saba:
редакция не поддалась.
редакция не поддалась.
Кто-то наверняка сделал свои выводы.
[Исправлено: maxsaf, 25.11.2024 - 21:27]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:28
Цитата:
Да нет жеЦитата:
Мне кажется с того сообщения прошло много времени, а ты все про пассивных и активных что то , перемешивая с дальней обидой на казахские ценники , умудряешься преподносить с 7ми утра до позднего вечера, эдакое гейское ассорти..
maxsaf:
Ты даже не замечаешь, как тебя на этой теме переклинило.
Ты даже не замечаешь, как тебя на этой теме переклинило.
Да нет жеЦитата:
maxsaf:
Какие то геи решили бить ракетами вглубь России.
Какие то геи решили бить ракетами вглубь России.
Мне кажется с того сообщения прошло много времени, а ты все про пассивных и активных что то , перемешивая с дальней обидой на казахские ценники , умудряешься преподносить с 7ми утра до позднего вечера, эдакое гейское ассорти..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:30
Цитата:
Цитату исправь или заставлю удалить
111:
Цитату исправь или заставлю удалить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:35
Цитата:
Ну заставляй удалить, мне то что с этого, меня что ли заставляешь?
Жалуйся.
maxsaf:
Цитату исправь или заставлю удалить
Цитату исправь или заставлю удалить
Ну заставляй удалить, мне то что с этого, меня что ли заставляешь?
Жалуйся.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:38
Цитата:
Хм..
А свой почему не даёшь читать?
Цитата:
maxsaf:
Вы внимательно ещё раз его сообщение прочитайте.
Вы внимательно ещё раз его сообщение прочитайте.
Хм..
А свой почему не даёшь читать?
Цитата:
maxsaf:
Проскочила новость, что геи разрешили мочить казахов на протяжении 299 км...Это фейк?
Проскочила новость, что геи разрешили мочить казахов на протяжении 299 км...Это фейк?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:06
Цитата:
Пусть оба сообщения читают, может хоть так дойдет, что нельзя такое говорить.
111:
Хм.. А свой почему не даёшь читать?
Хм.. А свой почему не даёшь читать?
Пусть оба сообщения читают, может хоть так дойдет, что нельзя такое говорить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:27
Цитата:
Завидуй молча
abaika95:
Теперь ты в Канаде а он вот по слухам в Дубае Совпадение?
Теперь ты в Канаде а он вот по слухам в Дубае Совпадение?
Завидуй молча
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:30
Цитата:
Ты как буд то тупых баранов заставляешь каждый день читать мое одно и тоже сообщение
По твоему они ни на что непригодны, что ты им буквально каждую мою буковку разжевываешь и заставляешь читать?
maxsaf:
Пусть оба сообщения читают, может хоть так дойдет,
Пусть оба сообщения читают, может хоть так дойдет,
Ты как буд то тупых баранов заставляешь каждый день читать мое одно и тоже сообщение
По твоему они ни на что непригодны, что ты им буквально каждую мою буковку разжевываешь и заставляешь читать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:31
Тест
Исправление, ждем 40 сек.
[Исправлено: 111, 25.11.2024 - 22:32]
Исправление, ждем 40 сек.
[Исправлено: 111, 25.11.2024 - 22:32]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:33
Кто то может сказать сколько сейчас времени в граммах?
Это к тому, почему электрон жалуется на меня в вопросах к редакции, да патамушта!
[Исправлено: 111, 25.11.2024 - 22:34]
Это к тому, почему электрон жалуется на меня в вопросах к редакции, да патамушта!
[Исправлено: 111, 25.11.2024 - 22:34]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:39
Цитата:
Да я сам в шоке от того, что приходится такие элементарные вещи разжёвывать.
111:
Ты как буд то тупых баранов заставляешь каждый день читать мое одно и тоже сообщение По твоему они ни на что непригодны, что ты им буквально каждую мою буковку разжевываешь и заставляешь читать?
Ты как буд то тупых баранов заставляешь каждый день читать мое одно и тоже сообщение По твоему они ни на что непригодны, что ты им буквально каждую мою буковку разжевываешь и заставляешь читать?
Да я сам в шоке от того, что приходится такие элементарные вещи разжёвывать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:41
Цитата:
Смотрю как ты Карачуну прям насильно заставляешь жевать это сено..
Он что, немного так скажем толерантно, не умный как ты?
maxsaf:
Да я сам в шоке от того, что приходится такие элементарные вещи разжёвывать.
Да я сам в шоке от того, что приходится такие элементарные вещи разжёвывать.
Смотрю как ты Карачуну прям насильно заставляешь жевать это сено..
Он что, немного так скажем толерантно, не умный как ты?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:42
Цитата:
А тебе не все ли равно?
111:
Смотрю как ты Карачуну прям насильно заставляешь жевать это сено..
Смотрю как ты Карачуну прям насильно заставляешь жевать это сено..
А тебе не все ли равно?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 21:45
Цитата:
Ну как то не совсем удобно, ты людей обрабатываешь как будто они дебилы какие то..
Форум же общественный как вроде..
А ты их вот так вот..
maxsaf:
А тебе не все ли равно?
А тебе не все ли равно?
Ну как то не совсем удобно, ты людей обрабатываешь как будто они дебилы какие то..
Форум же общественный как вроде..
А ты их вот так вот..
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