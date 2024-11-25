Отправлено: - 20:28

maxsaf:

Ты даже не замечаешь, как тебя на этой теме переклинило.

maxsaf:

Какие то геи решили бить ракетами вглубь России.

Цитата:Да нет жеЦитата:Мне кажется с того сообщения прошло много времени, а ты все про пассивных и активных что то , перемешивая с дальней обидой на казахские ценники , умудряешься преподносить с 7ми утра до позднего вечера, эдакое гейское ассорти..