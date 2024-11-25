Надо: УБИВАТЬ, УБИВАТЬ и ещё раз УБИВАТЬ бродячих собак !!!! Всё зло исходит от них: - возле мусорных баков- стаи собак- не подойти и какие то они агрессивные там, как будто со рта у них вырываешь кусок хлеба.
Слово "убивать" явно агрессивное, поэтому нужно применять "Эвтаназию" к тем собачьим особям у которых не хозяев или не нашелся тот, кто собаку "усыновит" или удочерит". Тот кому нужны собаки, тот сам будет о них заботиться, потому что у него других проблем нет! Сейчас бюджетные деньги бездумно и не зная границ и совести власть имущие в жалостливом гос-ве тратят "налево и направо", кроме здравоохранения и строительства арендного жилья без права выкупа! Вот где проблема, которую надо властям решать в-первую очередь! Опять везде вылазят из всех нор иждивенцы и дармоеды, то дай им субсидии, то постройте дом или дайте квартиру вместо шалаша, вместо дачного домика и тому подобное! Такая практика вредоносна, поскольку она порождает иждивенчество по всей стране! Дефицит бюджета заключается не в инфляции и экономическом кризисе, который есть во всем мире, а желании на ней нагреть руки! Вот пример, когда когда простой волонтер по имени Ризат присвоила 1,5 миллиарда тенге, выделенные для борьбы с паводком, на свои хотелки и сейчас её закрыли! Таких случаев множество, если их озвучить, то народ не поймет! Парламент создал собачью проблему, также как и проблему с ОСИ, ПТ, не понимая сути, якобы в целях усиления гуманности и сбережения денег граждан, у которых якобы воруют председатели ПКСК, КСК, хотя есть и были проблемы поважней: котельные, сельское хозяйство и т.д.!
Да, бродячих собак уничтожить! Ввести ответственность не менее жестокую за безответственное заведение собак. А это, захотели купили, поиграли выбросили! Так не пойдёт! И в этом мы должны помогать службам. Скажете это же стукачество. Нет это простое желание жить по человечески, и поэтому какое то время придется прибегнуть к экстрамерам! Посмотрим когда эти бездомные твари занесут дикую заразу в общество людей, и люди начнут гибнуть штабелями! Я очень хотел бы посмотреть на зоозащитников идущих в первых рядах истребителей тех же бывших подзащитных! Тем более история уже знает множественные тому примеры! Раз государство не в состоянии выполнять эту функцию, её в свои руки возьмут герои одиночки! И ничего вы им не противопоставите! Пока не поймёте наконец то что прийдя на госслужбу нужно работать на благо общества! А не на свой дырявый карман! А почему дырявый поясняю! Всё чиновники воруют вагонами всё это профукивается на лево и направо, казино, квартиры за бугром, и прочая лабуда! и пользы от этого стране ноль! Так нигде в мире не поступают, только на просторах снг.Прийдёт время и всё что спрятано за бугром анулируют! Пример тут вот рядом по соседству! Но они не читают, некогда, понтами друг перед другом занимаются.
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