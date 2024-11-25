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≡ "Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" - Серийные убийства собак прокомментировал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50575
"Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" - Серийные убийства собак прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 25.11.24 - 17:46
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Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 25 ноября, на аппаратном совещании ответил на вопрос корреспондента "НГ". Днем ранее волонтеры заявили, что "отравления собак продолжаются".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6808
Re: "Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" -...
Отправлено: 25.11.24 - 17:46
#1
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Надо: УБИВАТЬ, УБИВАТЬ и ещё раз УБИВАТЬ бродячих собак !!!!
Всё зло исходит от них: - возле мусорных баков- стаи собак- не подойти и какие то они агрессивные там, как будто со рта у них вырываешь кусок хлеба.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15688
"Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" - Серийные убийства собак прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 25.11.24 - 17:49
#2
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Так ладно Акрос сегодня злой. Лучше его оставим на штурм. То есть на запас. А пока мы потихоньку Глядишь дипломатично справимся.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3465
Re: "Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" -...
Отправлено: 25.11.24 - 17:58
#3
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1832
Re: "Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" -...
Отправлено: 25.11.24 - 20:03
#4
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"Я вам не могу сказать, почему они не могут найти"
...
Не ищут, потому и "не могут".
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
463
"Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" - Серийные убийства собак прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 25.11.24 - 21:02
#5
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Слово "убивать" явно агрессивное, поэтому нужно применять "Эвтаназию" к тем собачьим особям у которых не хозяев или не нашелся тот, кто собаку "усыновит" или удочерит". Тот кому нужны собаки, тот сам будет о них заботиться, потому что у него других проблем нет! Сейчас бюджетные деньги бездумно и не зная границ и совести власть имущие в жалостливом гос-ве тратят "налево и направо", кроме здравоохранения и строительства арендного жилья без права выкупа! Вот где проблема, которую надо властям решать в-первую очередь! Опять везде вылазят из всех нор иждивенцы и дармоеды, то дай им субсидии, то постройте дом или дайте квартиру вместо шалаша, вместо дачного домика и тому подобное! Такая практика вредоносна, поскольку она порождает иждивенчество по всей стране! Дефицит бюджета заключается не в инфляции и экономическом кризисе, который есть во всем мире, а желании на ней нагреть руки! Вот пример, когда когда простой волонтер по имени Ризат присвоила 1,5 миллиарда тенге, выделенные для борьбы с паводком, на свои хотелки и сейчас её закрыли! Таких случаев множество, если их озвучить, то народ не поймет! Парламент создал собачью проблему, также как и проблему с ОСИ, ПТ, не понимая сути, якобы в целях усиления гуманности и сбережения денег граждан, у которых якобы воруют председатели ПКСК, КСК, хотя есть и были проблемы поважней: котельные, сельское хозяйство и т.д.!

[Исправлено: абике, 25.11.2024 - 22:05]

[Исправлено: абике, 25.11.2024 - 22:06]
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
175
Re: "Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" -...
Отправлено: 25.11.24 - 21:20
#6
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Да, бродячих собак уничтожить! Ввести ответственность не менее жестокую за безответственное заведение собак. А это, захотели купили, поиграли выбросили! Так не пойдёт! И в этом мы должны помогать службам. Скажете это же стукачество. Нет это простое желание жить по человечески, и поэтому какое то время придется прибегнуть к экстрамерам! Посмотрим когда эти бездомные твари занесут дикую заразу в общество людей, и люди начнут гибнуть штабелями! Я очень хотел бы посмотреть на зоозащитников идущих в первых рядах истребителей тех же бывших подзащитных! Тем более история уже знает множественные тому примеры! Раз государство не в состоянии выполнять эту функцию, её в свои руки возьмут герои одиночки! И ничего вы им не противопоставите! Пока не поймёте наконец то что прийдя на госслужбу нужно работать на благо общества! А не на свой дырявый карман! А почему дырявый поясняю! Всё чиновники воруют вагонами всё это профукивается на лево и направо, казино, квартиры за бугром, и прочая лабуда! и пользы от этого стране ноль! Так нигде в мире не поступают, только на просторах снг.Прийдёт время и всё что спрятано за бугром анулируют! Пример тут вот рядом по соседству! Но они не читают, некогда, понтами друг перед другом занимаются. :-P :-P :-P
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25121
"Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" - Серийные убийства собак прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 25.11.24 - 21:28
#7
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Цитата:
абике:
Слово "убивать" явно агрессивное, поэтому нужно применять "Эвтаназию" к тем собачьим особям

В во флуде используют слово "мочить" по отношению к людям одной нации, и ниче, нормально, а тут собаки, подумаешь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42355
"Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" - Серийные убийства собак прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 25.11.24 - 21:38
#8
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Цитата:
maxsaf:
В во флуде используют слово "мочить" по отношению к людям

Это не из флуда, тут ты ошибаешься




[Исправлено: 111, 25.11.2024 - 22:39]
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