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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 17:44
Цитата:
С фланга держите.
saba:
С фланга держите.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 17:50
Цитата:
А че вытаскивать ?
Либо деньги на интернет закончились
либо ChatGPT-4о глючит
Vit:
Абайку вытащить
Абайку вытащить
А че вытаскивать ?
Либо деньги на интернет закончились
либо ChatGPT-4о глючит
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6302
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 18:40
Цитата:
Есть на НТВ эксперт Сытин А.Н., он себя позиционирует как циника, то очень разумные вещи говорит, то ахинею несёт! При этом доктор исторических наук, профессор и директор какого то центра изучения чего то. Абайка тоже мне его чем то напоминает. Это если Тургенева вспомнить такие "нигилисты".
А Максаф мне далеко не "свой", уж больно скользкий, не люблю таких провокаторов!
Vit:
А вот Абайкин мутный.
А вот Абайкин мутный.
Есть на НТВ эксперт Сытин А.Н., он себя позиционирует как циника, то очень разумные вещи говорит, то ахинею несёт! При этом доктор исторических наук, профессор и директор какого то центра изучения чего то. Абайка тоже мне его чем то напоминает. Это если Тургенева вспомнить такие "нигилисты".
А Максаф мне далеко не "свой", уж больно скользкий, не люблю таких провокаторов!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 18:48
Цитата:
а в современной коннотации это ?
saba:
Это если Тургенева вспомнить такие "нигилисты"
Это если Тургенева вспомнить такие "нигилисты"
а в современной коннотации это ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 19:26
Цитата:
Ты настолько плохого мнения об умственных способностях ваших чиновников? в четвертый раз спрашиваю - где я такое говорил?
abaika95:
Ты порол чушь что тебя цифры заставляли переводить якобы наши языковеды совсем замордовали бедного)
Ты порол чушь что тебя цифры заставляли переводить якобы наши языковеды совсем замордовали бедного)
Ты настолько плохого мнения об умственных способностях ваших чиновников? в четвертый раз спрашиваю - где я такое говорил?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 19:28
Цитата:
Не цифры, а ценники. Но откуда тебе знать, что это такое
abaika95:
Абсурд этот Макс и начал доказывая что его заставляли перевести цифры))
Абсурд этот Макс и начал доказывая что его заставляли перевести цифры))
Не цифры, а ценники. Но откуда тебе знать, что это такое
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 19:30
Цитата:
Ну и что. Они в большинстве своем неактивные, кто-то уехал, кто-то помер. Они тоже все за тебя были?))
111:
Потому что столько пользователей зарегиненнвх у НГ Ты смотрю не в теме..
Потому что столько пользователей зарегиненнвх у НГ Ты смотрю не в теме..
Ну и что. Они в большинстве своем неактивные, кто-то уехал, кто-то помер. Они тоже все за тебя были?))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6302
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 19:38
Цитата:
Человек, который ставит под сомнение (и в своей крайней форме — абсолютно отрицает) общепринятые моральные и нравственные ценности, идеалы, правила и нормы нравственности, культуры или фундаментальные понятия общества — нигилист.
А это уже Вам решать на кого они похожи! В случае Абайки ,это наверное не совсем правильно,хотя отдельные моменты проскакивают.
simkst:
а в современной коннотации это ?
а в современной коннотации это ?
Человек, который ставит под сомнение (и в своей крайней форме — абсолютно отрицает) общепринятые моральные и нравственные ценности, идеалы, правила и нормы нравственности, культуры или фундаментальные понятия общества — нигилист.
А это уже Вам решать на кого они похожи! В случае Абайки ,это наверное не совсем правильно,хотя отдельные моменты проскакивают.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 19:44
Цитата:
Хм..
Я думал только у канадских геев это, пассивные и активные..
У действующих ников тоже выходит?
maxsaf:
Они в большинстве своем неактивные,
Они в большинстве своем неактивные,
Хм..
Я думал только у канадских геев это, пассивные и активные..
У действующих ников тоже выходит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 19:59
Цитата:
Так это как раз та тема в которой вы переобуваетесь постояно
Цитата:
Так я признаю её
У меня нет принципов
А у вас типа есть но вы их постоянно меняете в угоду конъюнктуре
Тоесть вы даже хуже безпринцыпных
Вы лицемеры обыкновенные)
И трусы Цитата:
Если бы не воспринимали не ныли бы так постоянно что Абайка вас обижает)
Цитата:
Я просто тонированный
Цитата:
Тыщу баксов давай и я вытащусь сам)
А то Ведлер пугала пугала так и не оплатила ничего
таноми52:
Спрыгнул на войну? Удобно!
Спрыгнул на войну? Удобно!
Так это как раз та тема в которой вы переобуваетесь постояно
Цитата:
таноми52:
Тупо перевёл с политики РФ на меня? Потому что элементарно неприятно признавать свою беспринципность?
Тупо перевёл с политики РФ на меня? Потому что элементарно неприятно признавать свою беспринципность?
Так я признаю её
У меня нет принципов
А у вас типа есть но вы их постоянно меняете в угоду конъюнктуре
Тоесть вы даже хуже безпринцыпных
Вы лицемеры обыкновенные)
И трусы Цитата:
таноми52:
Всё, что тут вякает человек без принципов, кто примет всерьёз?
Всё, что тут вякает человек без принципов, кто примет всерьёз?
Если бы не воспринимали не ныли бы так постоянно что Абайка вас обижает)
Цитата:
Vit:
вот Абайкин мутный.
вот Абайкин мутный.
Я просто тонированный
Цитата:
Vit:
Наша секретная задача надо Абайку вытащить
Наша секретная задача надо Абайку вытащить
Тыщу баксов давай и я вытащусь сам)
А то Ведлер пугала пугала так и не оплатила ничего
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:03
Цитата:
Орешки пойдут?
abaika95:
Тыщу баксов давай и я вытащусь сам)
Тыщу баксов давай и я вытащусь сам)
Орешки пойдут?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:04
Цитата:
А-Аналитика
Цитата:
Пофигисты
Пофиг мне что вы тут про меня думаете и что хотите донести
Я всеровно вас вылечу)
Цитата:
Я настолько плохого мнения о твоих способностях крутится на сковородке
Так кто комп то описывал? Поведай чего боишься? Цитата:
В седьмой раз отвечаю тут ты это говорил
Когда начал визжать на мои предложения перевода компьютерных товаров
Типа тебя цифры заставили переводить
Вот тогда я и понял что ты немного ку куЦитата:
Так ты сам ценники не знаешь что такое этикетку с Наименование товара ценником называешь хотя ценник это просто бумажка с ценой
simkst:
Либо деньги на интернет закончились либо ChatGPT-4о глючит
Либо деньги на интернет закончились либо ChatGPT-4о глючит
А-Аналитика
Цитата:
saba:
нигилисты
нигилисты
Пофигисты
Пофиг мне что вы тут про меня думаете и что хотите донести
Я всеровно вас вылечу)
Цитата:
maxsaf:
Ты настолько плохого мнения об умственных способностях ваших чиновников?
Ты настолько плохого мнения об умственных способностях ваших чиновников?
Я настолько плохого мнения о твоих способностях крутится на сковородке
Так кто комп то описывал? Поведай чего боишься? Цитата:
maxsaf:
четвертый раз спрашиваю - где я такое говорил?
четвертый раз спрашиваю - где я такое говорил?
В седьмой раз отвечаю тут ты это говорил
Когда начал визжать на мои предложения перевода компьютерных товаров
Типа тебя цифры заставили переводить
Вот тогда я и понял что ты немного ку куЦитата:
maxsaf:
Не цифры, а ценники. Но откуда тебе знать, что это такое
Не цифры, а ценники. Но откуда тебе знать, что это такое
Так ты сам ценники не знаешь что такое этикетку с Наименование товара ценником называешь хотя ценник это просто бумажка с ценой
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:05
Цитата:
Твои? Нет спасибо
До рынка органов в Турции мне долековато ехать чтобы продать твои орешки
Сам продай и кидай мне штуку)
Vit:
Орешки пойдут?
Орешки пойдут?
Твои? Нет спасибо
До рынка органов в Турции мне долековато ехать чтобы продать твои орешки
Сам продай и кидай мне штуку)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:10
Цитата:
Здоровья тебе дорогой брат
Как хорошо,когда люди делятся своими мыслями
Продолжение есть ?
abaika95:
abaika95
abaika95
Здоровья тебе дорогой брат
Как хорошо,когда люди делятся своими мыслями
Продолжение есть ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:16
Цитата:
abaika95:Не сы. Орешки в челябинске не посыпится. Можешь с квартирантов три дорога хапнут. Потом в костанае будешь говорить что стал успешным бизнесменом. С мариком в одном журнале форбс будите.
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