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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15686
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 17:44
#14521
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Цитата:
saba:

С фланга держите.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
178
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 17:50
#14522
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Цитата:
Vit:
Абайку вытащить


А че вытаскивать ?
Либо деньги на интернет закончились
либо ChatGPT-4о глючит
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6302
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 18:40
#14523
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Цитата:
Vit:
А вот Абайкин мутный.

Есть на НТВ эксперт Сытин А.Н., он себя позиционирует как циника, то очень разумные вещи говорит, то ахинею несёт! При этом доктор исторических наук, профессор и директор какого то центра изучения чего то. Абайка тоже мне его чем то напоминает. Это если Тургенева вспомнить такие "нигилисты".
А Максаф мне далеко не "свой", уж больно скользкий, не люблю таких провокаторов!
Профайл
s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
178
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 18:48
#14524
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Цитата:
saba:
Это если Тургенева вспомнить такие "нигилисты"


а в современной коннотации это ?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25112
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 19:26
#14525
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Цитата:
abaika95:
Ты порол чушь что тебя цифры заставляли переводить якобы наши языковеды совсем замордовали бедного)

Ты настолько плохого мнения об умственных способностях ваших чиновников? :lol: в четвертый раз спрашиваю - где я такое говорил? :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25112
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 19:28
#14526
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Цитата:
abaika95:
Абсурд этот Макс и начал доказывая что его заставляли перевести цифры))

Не цифры, а ценники. Но откуда тебе знать, что это такое :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25112
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 19:30
#14527
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Цитата:
111:
Потому что столько пользователей зарегиненнвх у НГ Ты смотрю не в теме..

Ну и что. Они в большинстве своем неактивные, кто-то уехал, кто-то помер. Они тоже все за тебя были?))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6302
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 19:38
#14528
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Цитата:
simkst:
а в современной коннотации это ?

Человек, который ставит под сомнение (и в своей крайней форме — абсолютно отрицает) общепринятые моральные и нравственные ценности, идеалы, правила и нормы нравственности, культуры или фундаментальные понятия общества — нигилист.
А это уже Вам решать на кого они похожи! В случае Абайки ,это наверное не совсем правильно,хотя отдельные моменты проскакивают.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 19:44
#14529
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Цитата:
maxsaf:
Они в большинстве своем неактивные,

Хм..
Я думал только у канадских геев это, пассивные и активные..
У действующих ников тоже выходит?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 19:59
#14530
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Цитата:
таноми52:
Спрыгнул на войну? Удобно!

Так это как раз та тема в которой вы переобуваетесь постояно
Цитата:
таноми52:
Тупо перевёл с политики РФ на меня? Потому что элементарно неприятно признавать свою беспринципность?

Так я признаю её
У меня нет принципов
А у вас типа есть но вы их постоянно меняете в угоду конъюнктуре
Тоесть вы даже хуже безпринцыпных
Вы лицемеры обыкновенные)
И трусы Цитата:
таноми52:
Всё, что тут вякает человек без принципов, кто примет всерьёз?

Если бы не воспринимали не ныли бы так постоянно что Абайка вас обижает)
Цитата:
Vit:
вот Абайкин мутный.

Я просто тонированный
Цитата:
Vit:
Наша секретная задача надо Абайку вытащить

Тыщу баксов давай и я вытащусь сам)
А то Ведлер пугала пугала так и не оплатила ничего
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15686
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:03
#14531
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Цитата:
abaika95:
Тыщу баксов давай и я вытащусь сам)

Орешки пойдут?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:04
#14532
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Цитата:
simkst:
Либо деньги на интернет закончились либо ChatGPT-4о глючит

А-Аналитика
Цитата:
saba:
нигилисты

Пофигисты
Пофиг мне что вы тут про меня думаете и что хотите донести
Я всеровно вас вылечу)
Цитата:
maxsaf:
Ты настолько плохого мнения об умственных способностях ваших чиновников?

Я настолько плохого мнения о твоих способностях крутится на сковородке
Так кто комп то описывал? Поведай чего боишься? Цитата:
maxsaf:
четвертый раз спрашиваю - где я такое говорил?

В седьмой раз отвечаю тут ты это говорил
Когда начал визжать на мои предложения перевода компьютерных товаров
Типа тебя цифры заставили переводить
Вот тогда я и понял что ты немного ку куЦитата:
maxsaf:
Не цифры, а ценники. Но откуда тебе знать, что это такое

Так ты сам ценники не знаешь что такое этикетку с Наименование товара ценником называешь хотя ценник это просто бумажка с ценой
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:05
#14533
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Цитата:
Vit:
Орешки пойдут?

Твои? Нет спасибо
До рынка органов в Турции мне долековато ехать чтобы продать твои орешки
Сам продай и кидай мне штуку)
Профайл
s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
178
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:10
#14534
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Цитата:
abaika95:
abaika95


Здоровья тебе дорогой брат
Как хорошо,когда люди делятся своими мыслями
Продолжение есть ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15686
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 20:16
#14535
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Цитата:
abaika95:
Не сы. Орешки в челябинске не посыпится. Можешь с квартирантов три дорога хапнут. Потом в костанае будешь говорить что стал успешным бизнесменом. С мариком в одном журнале форбс будите.
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