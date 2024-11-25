Отправлено: - 19:59

таноми52:

Спрыгнул на войну? Удобно!

таноми52:

Тупо перевёл с политики РФ на меня? Потому что элементарно неприятно признавать свою беспринципность?

таноми52:

Всё, что тут вякает человек без принципов, кто примет всерьёз?

Vit:

вот Абайкин мутный.

Vit:

Наша секретная задача надо Абайку вытащить

Цитата:Так это как раз та тема в которой вы переобуваетесь постояноЦитата:Так я признаю еёУ меня нет принциповА у вас типа есть но вы их постоянно меняете в угоду конъюнктуреТоесть вы даже хуже безпринцыпныхВы лицемеры обыкновенные)И трусы Цитата:Если бы не воспринимали не ныли бы так постоянно что Абайка вас обижает)Цитата:Я просто тонированныйЦитата:Тыщу баксов давай и я вытащусь сам)А то Ведлер пугала пугала так и не оплатила ничего