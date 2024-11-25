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Погода ближайших двух дней в Костанайской области: мороз слабый, ветер тихий
Погода ближайших двух дней в Костанайской области: мороз слабый, ветер тихий
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