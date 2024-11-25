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≡ Погода ближайших двух дней в Костанайской области: мороз слабый, ветер тихий
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50572
Погода ближайших двух дней в Костанайской области: мороз слабый, ветер тихий
Отправлено: 25.11.24 - 18:34
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По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 ноября на всей территории области будет малооблачно, без осадков, утром и вечером на юге и востоке - туман. В среду, 27 ноября, осадков не так же ожидается.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1552
Re: Погода ближайших двух дней в Костанайской области: мороз...
Отправлено: 25.11.24 - 18:34
#1
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Цитата:
осадков не так же ожидается Источник:
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
727
Погода ближайших двух дней в Костанайской области: мороз слабый, ветер тихий
Отправлено: 25.11.24 - 18:48
#2
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Цитата:
electro:

спасибо, исправили
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