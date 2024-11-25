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"Палачи нашего времени" - Так рудничанин, подавший иск за разработку ПДП на частной земле, назвал отдел архитектуры. Что решил суд?
"Палачи нашего времени" - Так рудничанин, подавший иск за разработку ПДП на частной земле, назвал отдел архитектуры. Что решил суд?
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