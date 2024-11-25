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≡ Теракт готовили в одной из колоний Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50572
Теракт готовили в одной из колоний Казахстана
Отправлено: 25.11.24 - 15:21
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22 ноября в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42342
Re: Теракт готовили в одной из колоний Казахстана
Отправлено: 25.11.24 - 15:21
#1
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Сразу запретили бы мечети и дело с концом..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7235
Re: Теракт готовили в одной из колоний Казахстана
Отправлено: 25.11.24 - 17:59
#2
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На тиктоке этих самых полно, ведут между собойчики, попробуй им сделай замечания, разорвут на части.
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