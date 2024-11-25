Re: "Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" -...

Отправлено: - 17:46

Надо: УБИВАТЬ, УБИВАТЬ и ещё раз УБИВАТЬ бродячих собак !!!!

Всё зло исходит от них: - возле мусорных баков- стаи собак- не подойти и какие то они агрессивные там, как будто со рта у них вырываешь кусок хлеба.