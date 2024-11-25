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≡ "Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" - Серийные убийства собак прокомментировал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50572
"Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" - Серийные убийства собак прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 25.11.24 - 17:46
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Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 25 ноября, на аппаратном совещании ответил на вопрос корреспондента "НГ". Днем ранее волонтеры заявили, что "отравления собак продолжаются".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6805
Re: "Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" -...
Отправлено: 25.11.24 - 17:46
#1
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Надо: УБИВАТЬ, УБИВАТЬ и ещё раз УБИВАТЬ бродячих собак !!!!
Всё зло исходит от них: - возле мусорных баков- стаи собак- не подойти и какие то они агрессивные там, как будто со рта у них вырываешь кусок хлеба.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15683
"Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" - Серийные убийства собак прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 25.11.24 - 17:49
#2
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Так ладно Акрос сегодня злой. Лучше его оставим на штурм. То есть на запас. А пока мы потихоньку Глядишь дипломатично справимся.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3465
Re: "Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" -...
Отправлено: 25.11.24 - 17:58
#3
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