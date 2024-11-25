Отправлено: - 17:55

Alehander:

Но этот принцип переносится на всё знание. На передачу традиций и ценностей.

[Исправлено: simkst, 25.11.2024 - 18:56]

Цитата:Вит , говорит , что на Кавказе ( да и в республиках Средней Азии ) почет и уважение к старшим неизменно .Почему ?