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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50572
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 13:10
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Пенсионеров даже при увеличении пенсионного возраста становится больше. И у нас, и во многих странах мира. Продолжительность жизни в целом выросла. Но при этом стремительно растет и скорость изменений, научно-технических достижений. Как же быть с этим «старичьем» и куда его приткнуть?
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
177
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 17:55
#30
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Цитата:
Alehander:
Но этот принцип переносится на всё знание. На передачу традиций и ценностей.


Вит , говорит , что на Кавказе ( да и в республиках Средней Азии ) почет и уважение к старшим неизменно .
Почему ?

[Исправлено: simkst, 25.11.2024 - 18:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42342
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 17:57
#31
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Цитата:
simkst:
На этом и других марщрутах безбилетные есть ? Тариф дифференцирован ?

Тариф один, 340 тенге и платят одинаково все, кто стоит и кто сидит
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15683
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 18:00
#32
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Цитата:
simkst:
Вит , говорит , что на Кавказе ( да и в республиках Средней Азии ) почет и уважение к старшим неизменно . Почему ?

Я так и не понял че от меня хочешь. Был да, много. Но не везде. Где был там и говорю. В плане Сочи, Новороссийск, Геленджик. Был лет назад давно 10. Рыбу ловил. А в плане переезда к меня куча друзей именно на ставрополь. Туда лыжи смазываю.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15683
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 18:03
#33
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Цитата:
simkst:

Я вашу надеюсь. Интерсность. Всю сказал). Брат. Я Незнаю о чем вы подумали. Но если че. Все в норм.
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