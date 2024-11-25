НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Палачи нашего времени" - Так рудничанин, подавший иск за разработку ПДП на частной земле, назвал отдел архитектуры. Что решил суд?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50572
"Палачи нашего времени" - Так рудничанин, подавший иск за разработку ПДП на частной земле, назвал отдел архитектуры. Что решил суд?
Отправлено: 25.11.24 - 15:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему в отделе земельных отношений не предупредили об изменении целевого назначения? И зачем отдел архитектуры "подгонял" Генцелева в строительстве, если там предусмотрены многоэтажки? Эти вопросы истец задал в суде обоим ведомствам.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42342
Re: "Палачи нашего времени" - Так рудничанин, подавший...
Отправлено: 25.11.24 - 15:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это какие улицы?
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1062
Re: "Палачи нашего времени" - Так рудничанин, подавший...
Отправлено: 25.11.24 - 16:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это какие улицы?

те самые
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7235
Re: "Палачи нашего времени" - Так рудничанин, подавший...
Отправлено: 25.11.24 - 17:47
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выше горотдела,ближе к Топоркова,прямо на углу
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42342
Re: "Палачи нашего времени" - Так рудничанин, подавший...
Отправлено: 25.11.24 - 17:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Выше горотдела,ближе к Топоркова,прямо на углу

А, так там пустырь вроде как, и государство выходит кинуло опять ИПшку
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7235
Re: "Палачи нашего времени" - Так рудничанин, подавший...
Отправлено: 25.11.24 - 18:02
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там бараки идут на слом, на эти земли строят пятиэтажки, хотел выяснить будет ли под коммерцию площадя, просили прийти позже
Профайл Посетить вебсайт
Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1304
Re: "Палачи нашего времени" - Так рудничанин, подавший...
Отправлено: 25.11.24 - 18:49
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не минуты не сомневался, что суды встанут на сторону госоргана, привычка у них такая.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS