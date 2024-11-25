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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50570
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 13:10
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Пенсионеров даже при увеличении пенсионного возраста становится больше. И у нас, и во многих странах мира. Продолжительность жизни в целом выросла. Но при этом стремительно растет и скорость изменений, научно-технических достижений. Как же быть с этим «старичьем» и куда его приткнуть?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15676
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 16:22
#15
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Цитата:
simkst:
Вит , если ты был в Закавказье

Это святое. Я думаю сваливать в Ставрополь. Лучше спросите почему туда? А не в Москву где брат живёт.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2422
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 16:26
#16
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Цитата:
Vit:
Это святое. Я думаю сваливать в Ставрополь. Лучше спросите почему туда?

Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы статьи. Далее будем удалять.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
174
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 16:32
#17
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Цитата:
Vit:
Это святое


65+
3 года без машины
65 лет , как аргумент, чтобы тебя пропустили . уступили- не работает
От слова совсем
Чалдини в своей Психологии Влияния - ошибся

Единственое на спортплощадке удивляются , когда узнают сколько тебе лет

[Исправлено: simkst, 25.11.2024 - 17:53]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15676
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 16:43
#18
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15676
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 16:45
#19
Комментарий удален модератором.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
174
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 16:51
#20
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15676
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 16:56
#21
Комментарий удален модератором.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
174
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 16:58
#22
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15676
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 16:58
#23
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Извените низкий поклон
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15676
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 16:59
#24
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Конечно рахмет. Сил, мужества.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15676
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 17:00
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15676
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 17:08
#26
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Короче непонятно. Почему я. Почему мне. И потом закрыть. Если есть какие то подводные камни мне пишите в личку я буду рад. А в данный момент мне че думать? Кто вы? Почему я? Запутали меня
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