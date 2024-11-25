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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:42
Цитата:
Не ну по любому пока отдохни. Там кофе. Взбодрись. Щас он прибежит. У него сервер под вис. Или меняет консультантов.) давай держись.
maxsaf:
Не ну по любому пока отдохни. Там кофе. Взбодрись. Щас он прибежит. У него сервер под вис. Или меняет консультантов.) давай держись.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:50
Внимание всем туристам-дегустаторам. В Лаосе 6-ро туристов отравились метанолом...насовсем.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 13:08
Цитата:
Да фиг с ним с этой дегустацией. Мне интересно у них у обоих процессор перегрелся. Как бы не оказалось что Абайка и Макс продукт одной корпорации)) оба глюк поймали. А первый умудрился сразу печатать на две ветки.
[Исправлено: Vit, 25.11.2024 - 13:11]
Карачун:
Да фиг с ним с этой дегустацией. Мне интересно у них у обоих процессор перегрелся. Как бы не оказалось что Абайка и Макс продукт одной корпорации)) оба глюк поймали. А первый умудрился сразу печатать на две ветки.
[Исправлено: Vit, 25.11.2024 - 13:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17137
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 13:36
Цитата:
Ну потомучто шовинист просто)
Цитата:
Да уже в Канаду выдавливать начали
Цитата:
Ты же истерику закатывал когда я писал чё сложного было перевести клавиатуру на казахский? Ты порол чушь что тебя цифры заставляли переводить якобы наши языковеды совсем замордовали бедного)
Переобуваешься?Цитата:
Воруешь ты
А я трачу)
Государство мне простит темболее я работаю не на него а тебя не простило почему-то хотя ты тоже был частник))
Поэтому ты в Канаде Цитата:
Не знаем
Это же ты с ним работал)
Теперь ты в Канаде а он вот по слухам в Дубае
Совпадение?
maxsaf:
Потому что не захотел. Вот не хочу и все.
Потому что не захотел. Вот не хочу и все.
Ну потомучто шовинист просто)
Цитата:
maxsaf:
Жёсткая конкуренция, своих девать некуда. Понимаю
Жёсткая конкуренция, своих девать некуда. Понимаю
Да уже в Канаду выдавливать начали
Цитата:
maxsaf:
Где я утверждал, что меня заставляли переводить цифры? До такого даже ваши ещё не додумались, ты прям идею щас им подкидываешь
Где я утверждал, что меня заставляли переводить цифры? До такого даже ваши ещё не додумались, ты прям идею щас им подкидываешь
Ты же истерику закатывал когда я писал чё сложного было перевести клавиатуру на казахский? Ты порол чушь что тебя цифры заставляли переводить якобы наши языковеды совсем замордовали бедного)
Переобуваешься?Цитата:
maxsaf:
Ты щас два часа на меня потратил рабочего времени, это воровство у государства или просто твой заработок?
Ты щас два часа на меня потратил рабочего времени, это воровство у государства или просто твой заработок?
Воруешь ты
А я трачу)
Государство мне простит темболее я работаю не на него а тебя не простило почему-то хотя ты тоже был частник))
Поэтому ты в Канаде Цитата:
maxsaf:
Кажется так все было?
Кажется так все было?
Не знаем
Это же ты с ним работал)
Теперь ты в Канаде а он вот по слухам в Дубае
Совпадение?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17137
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 13:39
Цитата:
Поспи поспи
Пинать тебя ещё долго будем)
Цитата:
Абсурд этот Макс и начал доказывая что его заставляли перевести цифры))Цитата:
Если будет голосовалка ее опять удалят)
Потомучто Макс как не понимал правила и законы так и не понимает)
maxsaf:
Абайка убежал ценники фоткать. Пойду, посплю пока
Абайка убежал ценники фоткать. Пойду, посплю пока
Поспи поспи
Пинать тебя ещё долго будем)
Цитата:
Карачун:
Господа, вы для гипертрофии абсурда начните еще пожалуйста обсуждать что на ценнике написаны не цифры
Господа, вы для гипертрофии абсурда начните еще пожалуйста обсуждать что на ценнике написаны не цифры
Абсурд этот Макс и начал доказывая что его заставляли перевести цифры))Цитата:
Vit:
но если будет голосовала. Я за макса.
но если будет голосовала. Я за макса.
Если будет голосовалка ее опять удалят)
Потомучто Макс как не понимал правила и законы так и не понимает)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 13:45
Цитата:
Нет. Меня не ввязывайте больше. Я и так случайно под жернова попал. Не хочу более. . Вы там сами между собой опять бодаитесь. Я пойду пожайлу с живыми
людьми поговорю. Там где есть душа.
abaika95:
Если будет голосовалка ее опять удалят)
Если будет голосовалка ее опять удалят)
Нет. Меня не ввязывайте больше. Я и так случайно под жернова попал. Не хочу более. . Вы там сами между собой опять бодаитесь. Я пойду пожайлу с живыми
людьми поговорю. Там где есть душа.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4124
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 14:37
Цитата:
Спрыгнул на войну? Удобно!
Цитата:
Но и не тебе, беспринципный!
Цитата:
Тупо перевёл с политики РФ на меня?
Потому что элементарно неприятно признавать свою беспринципность?
И вообще: "сказывай девица, сказывай"!
Всё, что тут вякает человек без принципов, кто примет всерьёз?
abaika95:
да грошь цена вашим принципам если они привели к такому итогу))
да грошь цена вашим принципам если они привели к такому итогу))
Спрыгнул на войну? Удобно!
Цитата:
abaika95:
так что не тебе тут за принципы что то вещать
так что не тебе тут за принципы что то вещать
Но и не тебе, беспринципный!
Цитата:
abaika95:
и вот спустя два года войны вы безпринципно сообщаете что украину нужно бомбить и идти на киев)) и это ваши принципы?
и вот спустя два года войны вы безпринципно сообщаете что украину нужно бомбить и идти на киев)) и это ваши принципы?
Тупо перевёл с политики РФ на меня?
Потому что элементарно неприятно признавать свою беспринципность?
И вообще: "сказывай девица, сказывай"!
Всё, что тут вякает человек без принципов, кто примет всерьёз?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42340
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 15:15
Цитата:
Потому что столько пользователей зарегиненнвх у НГ
Ты смотрю не в теме..
maxsaf:
А чё только семь тысяч, чё не все двадцать миллионов
А чё только семь тысяч, чё не все двадцать миллионов
Потому что столько пользователей зарегиненнвх у НГ
Ты смотрю не в теме..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42340
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 15:17
Цитата:
Как торкнуло то.
Сидел и ждал утра, чтобы обо мне опять ябедничать?
maxsaf:
Можно или нет публиковать на форуме такое даже если это якобы не нарушает закон и правила форума. Большинство в опросе проголосовали за удаление
Можно или нет публиковать на форуме такое даже если это якобы не нарушает закон и правила форума. Большинство в опросе проголосовали за удаление
Как торкнуло то.
Сидел и ждал утра, чтобы обо мне опять ябедничать?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 15:39
Очень интеллектуальная беседа ! Райский сад, именины сердца!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6300
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 15:47
Цитата:
В чем Виталий, там бессмыслица и в комменте и в самом голосовании! Какие то геи решили бить ракетами вглубь России. Максаф решил обидеться непонятно за геев или за Россию и решил надавить на редакцию, редакция не поддалась. Тогда ... решил сделать ход конем и устроил голосование за удаление комментария. Остальные в знак солидарности с Максафом или в пику Марику поддержали . Глупость как со стороны Марика, так и со стороны Максафа
[Исправлено: Тимур Гафуров, 25.11.2024 - 16:11]
Vit:
за макса.
за макса.
В чем Виталий, там бессмыслица и в комменте и в самом голосовании! Какие то геи решили бить ракетами вглубь России. Максаф решил обидеться непонятно за геев или за Россию и решил надавить на редакцию, редакция не поддалась. Тогда ... решил сделать ход конем и устроил голосование за удаление комментария. Остальные в знак солидарности с Максафом или в пику Марику поддержали . Глупость как со стороны Марика, так и со стороны Максафа
[Исправлено: Тимур Гафуров, 25.11.2024 - 16:11]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 15:54
Цитата:
saba:Неё, Саба дос чёт вы как то сложную схему нарисовали. Макс свой. А вот Абайкин мутный. Поэтому я так вижу любую войну. Марик какой бы не был он человек, он я помню на похороны за весь форум винок положил. Ну и дело не в этом. С мариком можно поругаться и завтра он все равно вроде как свой. Макс тоже. Свой. Абайка он как 3д. Вроде тут. И вроде там.) Непонятно. Сами решайте мне пофиг. Ты меня то знаешь. Я прямой. В телефонах мы есть как живые люди
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