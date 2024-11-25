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Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50570
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 13:10
Пенсионеров даже при увеличении пенсионного возраста становится больше. И у нас, и во многих странах мира. Продолжительность жизни в целом выросла. Но при этом стремительно растет и скорость изменений, научно-технических достижений. Как же быть с этим «старичьем» и куда его приткнуть?
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(Полноправные пользователи)
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 13:10
"Как, где и отчего зависело отношение к возрасту?"
...
Правильно: от чего.
...
Правильно: от чего.
Т
(Администрация сайта)
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 13:22
Цитата:
Вы правы. Спасибо
Skeptic:
Правильно: от чего.
Правильно: от чего.
Вы правы. Спасибо
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 14:17
Как до жить до пенсии. И че делать дальше?.
Мой ответ. Сначало доживмте. Я трех друзей за лето похоронил.. Там разный возрост. До пенсии одному где то 20 лет. Ещё одного 5 лет назвад. Тоже 25. . Мрут, Мрут. Иду по кладбище. А там 20 лет 40 лет, 45 лет 55 лет. И один пенс. И опять. Чёт процент какой-то не правильный. Омолодело кладбище. Так что радуйтесь. Пенсы.
Мой ответ. Сначало доживмте. Я трех друзей за лето похоронил.. Там разный возрост. До пенсии одному где то 20 лет. Ещё одного 5 лет назвад. Тоже 25. . Мрут, Мрут. Иду по кладбище. А там 20 лет 40 лет, 45 лет 55 лет. И один пенс. И опять. Чёт процент какой-то не правильный. Омолодело кладбище. Так что радуйтесь. Пенсы.
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 14:45
Цитата:
Геронтологизм ?
Vit:
Чёт процент какой-то не правильный
Чёт процент какой-то не правильный
Геронтологизм ?
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:02
Цитата:
Где.
Вас этому учат? Где?) просто где?
simkst:
Где.
Вас этому учат? Где?) просто где?
(Полноправные пользователи)
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- рудный
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- 02.07.12
- Сообщений:
- 7231
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:04
Благодаря сильной советской идеологии до и после войны,где граждане буквально не жалея живота своего и готовы были отдать свою жизнь,экономика страны шагала семимильными шагами и нашла свой рассвет. А что имеем нынче. Где современные Стахановы,Матросова? Их не будет и не стоит ждать чего-либо хорошего,ибо жажда наживы, культ богатства одних и нищебродское большинство никогда не найдут общего понимания. Надо что-то делать в этом направлении.
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:06
Цитата:
Алекса нашего навещал?
Vit:
Я трех друзей за лето похоронил..
Я трех друзей за лето похоронил..
Алекса нашего навещал?
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:06
Цитата:
Современная Alma mater=
Три года ютуба и два года тиктока
Vit:
Современная Alma mater=
Три года ютуба и два года тиктока
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:09
А вообще пенсионеров у власти опасно держать.
Этот клуб пенсионеров развалил страну, довел Россию до бойни с братьями славянами, другой пенсионер построил себе и родичам вечные Дубаи за наш счет.
Да, пенсионеры, если у власти это маразматики.
И вот молодежь видит их такими, как она должна относиться к обычным пенсионерам?
Да теперь никак, в автобусах мест не уступают.
[Исправлено: 111, 25.11.2024 - 16:10]
Этот клуб пенсионеров развалил страну, довел Россию до бойни с братьями славянами, другой пенсионер построил себе и родичам вечные Дубаи за наш счет.
Да, пенсионеры, если у власти это маразматики.
И вот молодежь видит их такими, как она должна относиться к обычным пенсионерам?
Да теперь никак, в автобусах мест не уступают.
[Исправлено: 111, 25.11.2024 - 16:10]
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:13
Цитата:
Тебе не уступают ?
Значит молодо выглядишь
111:
Да теперь никак, в автобусах мест не уступают.
Да теперь никак, в автобусах мест не уступают.
Тебе не уступают ?
Значит молодо выглядишь
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:18
Цитата:
Проедь Рудный Костанай и все поймешь сам.
simkst:
Тебе не уступают ? Значит молодо выглядишь
Тебе не уступают ? Значит молодо выглядишь
Проедь Рудный Костанай и все поймешь сам.
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:37
Цитата:
На этом и других марщрутах безбилетные есть ?
Тариф дифференцирован ?
Тогда почему кто то должен уступать ?
(современная мораль)
111:
На этом и других марщрутах безбилетные есть ?
Тариф дифференцирован ?
Тогда почему кто то должен уступать ?
(современная мораль)
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