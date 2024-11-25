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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:42
#14506
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Цитата:
maxsaf:

Не ну по любому пока отдохни. Там кофе. Взбодрись. Щас он прибежит. У него сервер под вис. Или меняет консультантов.) давай держись. :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:50
#14507
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Внимание всем туристам-дегустаторам. В Лаосе 6-ро туристов отравились метанолом...насовсем.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 13:08
#14508
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Цитата:
Карачун:

Да фиг с ним с этой дегустацией. Мне интересно у них у обоих процессор перегрелся. Как бы не оказалось что Абайка и Макс продукт одной корпорации)) оба глюк поймали. А первый умудрился сразу печатать на две ветки.

[Исправлено: Vit, 25.11.2024 - 13:11]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17137
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 13:36
#14509
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Цитата:
maxsaf:
Потому что не захотел. Вот не хочу и все.

Ну потомучто шовинист просто)
Цитата:
maxsaf:
Жёсткая конкуренция, своих девать некуда. Понимаю

Да уже в Канаду выдавливать начали
Цитата:
maxsaf:
Где я утверждал, что меня заставляли переводить цифры? До такого даже ваши ещё не додумались, ты прям идею щас им подкидываешь

Ты же истерику закатывал когда я писал чё сложного было перевести клавиатуру на казахский? Ты порол чушь что тебя цифры заставляли переводить якобы наши языковеды совсем замордовали бедного)

Переобуваешься?Цитата:
maxsaf:
Ты щас два часа на меня потратил рабочего времени, это воровство у государства или просто твой заработок?

Воруешь ты
А я трачу)
Государство мне простит темболее я работаю не на него а тебя не простило почему-то хотя ты тоже был частник))
Поэтому ты в Канаде Цитата:
maxsaf:
Кажется так все было?

Не знаем
Это же ты с ним работал)
Теперь ты в Канаде а он вот по слухам в Дубае
Совпадение?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17137
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 13:39
#14510
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Цитата:
maxsaf:
Абайка убежал ценники фоткать. Пойду, посплю пока

Поспи поспи
Пинать тебя ещё долго будем)
Цитата:
Карачун:
Господа, вы для гипертрофии абсурда начните еще пожалуйста обсуждать что на ценнике написаны не цифры

Абсурд этот Макс и начал доказывая что его заставляли перевести цифры))Цитата:
Vit:
но если будет голосовала. Я за макса.

Если будет голосовалка ее опять удалят)
Потомучто Макс как не понимал правила и законы так и не понимает)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 13:45
#14511
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Цитата:
abaika95:
Если будет голосовалка ее опять удалят)

Нет. Меня не ввязывайте больше. Я и так случайно под жернова попал. Не хочу более. . Вы там сами между собой опять бодаитесь. Я пойду пожайлу с живыми
людьми поговорю. Там где есть душа.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4124
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 14:37
#14512
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Цитата:
abaika95:
да грошь цена вашим принципам если они привели к такому итогу))


Спрыгнул на войну? Удобно!

Цитата:
abaika95:
так что не тебе тут за принципы что то вещать


Но и не тебе, беспринципный!

Цитата:
abaika95:
и вот спустя два года войны вы безпринципно сообщаете что украину нужно бомбить и идти на киев)) и это ваши принципы?


Тупо перевёл с политики РФ на меня?
Потому что элементарно неприятно признавать свою беспринципность?

И вообще: "сказывай девица, сказывай"!
Всё, что тут вякает человек без принципов, кто примет всерьёз?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42340
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 15:15
#14513
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Цитата:
maxsaf:
А чё только семь тысяч, чё не все двадцать миллионов

Потому что столько пользователей зарегиненнвх у НГ
Ты смотрю не в теме..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42340
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 15:17
#14514
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Цитата:
maxsaf:
Можно или нет публиковать на форуме такое даже если это якобы не нарушает закон и правила форума. Большинство в опросе проголосовали за удаление

Как торкнуло то.
Сидел и ждал утра, чтобы обо мне опять ябедничать?
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