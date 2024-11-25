Отправлено: - 13:36

maxsaf:

Потому что не захотел. Вот не хочу и все.

maxsaf:

Жёсткая конкуренция, своих девать некуда. Понимаю

maxsaf:

Где я утверждал, что меня заставляли переводить цифры? До такого даже ваши ещё не додумались, ты прям идею щас им подкидываешь

maxsaf:

Ты щас два часа на меня потратил рабочего времени, это воровство у государства или просто твой заработок?

maxsaf:

Кажется так все было?

Цитата:Ну потомучто шовинист просто)Цитата:Да уже в Канаду выдавливать началиЦитата:Ты же истерику закатывал когда я писал чё сложного было перевести клавиатуру на казахский? Ты порол чушь что тебя цифры заставляли переводить якобы наши языковеды совсем замордовали бедного)Переобуваешься?Цитата:Воруешь тыА я трачу)Государство мне простит темболее я работаю не на него а тебя не простило почему-то хотя ты тоже был частник))Поэтому ты в Канаде Цитата:Не знаемЭто же ты с ним работал)Теперь ты в Канаде а он вот по слухам в ДубаеСовпадение?