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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50570
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 13:10
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Пенсионеров даже при увеличении пенсионного возраста становится больше. И у нас, и во многих странах мира. Продолжительность жизни в целом выросла. Но при этом стремительно растет и скорость изменений, научно-технических достижений. Как же быть с этим «старичьем» и куда его приткнуть?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1829
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 13:10
#1
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"Как, где и отчего зависело отношение к возрасту?"
...
Правильно: от чего.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2421
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 13:22
#2
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Цитата:
Skeptic:
Правильно: от чего.

Вы правы. Спасибо
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15666
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 14:17
#3
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Как до жить до пенсии. И че делать дальше?.
Мой ответ. Сначало доживмте. Я трех друзей за лето похоронил.. Там разный возрост. До пенсии одному где то 20 лет. Ещё одного 5 лет назвад. Тоже 25. . Мрут, Мрут. Иду по кладбище. А там 20 лет 40 лет, 45 лет 55 лет. И один пенс. И опять. Чёт процент какой-то не правильный. Омолодело кладбище. Так что радуйтесь. Пенсы.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
170
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 14:45
#4
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Цитата:
Vit:
Чёт процент какой-то не правильный


Геронтологизм ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15666
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:02
#5
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Цитата:
simkst:

Где.
Вас этому учат? Где?) просто где?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7231
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:04
#6
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Благодаря сильной советской идеологии до и после войны,где граждане буквально не жалея живота своего и готовы были отдать свою жизнь,экономика страны шагала семимильными шагами и нашла свой рассвет. А что имеем нынче. Где современные Стахановы,Матросова? Их не будет и не стоит ждать чего-либо хорошего,ибо жажда наживы, культ богатства одних и нищебродское большинство никогда не найдут общего понимания. Надо что-то делать в этом направлении.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42340
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:06
#7
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Цитата:
Vit:
Я трех друзей за лето похоронил..

Алекса нашего навещал?
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
170
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:06
#8
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Цитата:
Vit:


Современная Alma mater=
Три года ютуба и два года тиктока
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42340
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:09
#9
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А вообще пенсионеров у власти опасно держать.
Этот клуб пенсионеров развалил страну, довел Россию до бойни с братьями славянами, другой пенсионер построил себе и родичам вечные Дубаи за наш счет.
Да, пенсионеры, если у власти это маразматики.
И вот молодежь видит их такими, как она должна относиться к обычным пенсионерам?
Да теперь никак, в автобусах мест не уступают.

[Исправлено: 111, 25.11.2024 - 16:10]
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
170
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:13
#10
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Цитата:
111:
Да теперь никак, в автобусах мест не уступают.


Тебе не уступают ?
Значит молодо выглядишь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42340
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:18
#11
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Цитата:
simkst:
Тебе не уступают ? Значит молодо выглядишь

Проедь Рудный Костанай и все поймешь сам.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
170
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 15:37
#12
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Цитата:
111:


На этом и других марщрутах безбилетные есть ?
Тариф дифференцирован ?
Тогда почему кто то должен уступать ?
(современная мораль)
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