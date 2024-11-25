Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация

Отправлено: - 14:17

Как до жить до пенсии. И че делать дальше?.

Мой ответ. Сначало доживмте. Я трех друзей за лето похоронил.. Там разный возрост. До пенсии одному где то 20 лет. Ещё одного 5 лет назвад. Тоже 25. . Мрут, Мрут. Иду по кладбище. А там 20 лет 40 лет, 45 лет 55 лет. И один пенс. И опять. Чёт процент какой-то не правильный. Омолодело кладбище. Так что радуйтесь. Пенсы.