Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Виновных в недавних смертях собак разыскивает полиция в Костанае
Виновных в недавних смертях собак разыскивает полиция в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50568
Виновных в недавних смертях собак разыскивает полиция в Костанае
Отправлено: 25.11.24 - 09:56
На сообщения волонтеров о гибели еще трех собак за последние четыре дня отреагировали в департаменте полиции Костанайской области. Напомним, тела мертвых животных обнаружили в мкр-не Юбилейный и в центре города.
Читать новость
Читать новость
Виновных в недавних смертях собак разыскивает полиция в Костанае
Отправлено: 25.11.24 - 09:56
У меня двоякое к бродячих. Я их сам подкармливал не раз, но где то за городом, обычно где то на стоянках что б мне ночью не че не окусили когда в туалет захочу. Но это далеко за городом и кормлю тем что и сам ем. Со стола кидаю. А в городе я против бродячих. И раз шум таков и если завтра моего сына загрызут где нибудь в дворе. То я сам потом отгрызу голову всем добрым волонтёрам. Раз так любят собак, то пусть вот свои призовые потратят на ловлю и на вывоз в спец приемники. Не поощряю травителей, но и это тоже не выход.
[Исправлено: Vit, 25.11.2024 - 09:58]
[Исправлено: Vit, 25.11.2024 - 09:58]
Re: Виновных в недавних смертях собак разыскивает полиция в...
Отправлено: 25.11.24 - 13:15
Цитата:
...
Что "это"?
Vit:
но и это тоже не выход
но и это тоже не выход
...
Что "это"?
Виновных в недавних смертях собак разыскивает полиция в Костанае
Отправлено: 25.11.24 - 13:20
Цитата:
Да я имею ввиду. Может не отравили. Болеют. Плохии продукты. Например. .
Я например трупы много раз вижу. То там кошка вялится, то там. Ну в том смысле наверно экспертиза нужна?. Яд?
П.С. Честно мне пофиг. Есть волонтёры и пусть решают..
Skeptic:
Что "это"?
Что "это"?
Да я имею ввиду. Может не отравили. Болеют. Плохии продукты. Например. .
Я например трупы много раз вижу. То там кошка вялится, то там. Ну в том смысле наверно экспертиза нужна?. Яд?
П.С. Честно мне пофиг. Есть волонтёры и пусть решают..
Виновных в недавних смертях собак разыскивает полиция в Костанае
Отправлено: 25.11.24 - 13:28
Цитата:
Насколько я знаю, если собака или кошка чувствуют приближение смерти, они уходят с глаз долой. Туда, где их никто не увидит.
Если труп валяется на глазах, значит, смерть пришла неожиданно. То бишь - смерть в данном случае насильственная.
...
Что касется "есть волонтёры и пусть решают", то они ничего никому не обязаны.
Всё, что они делают, он делают исключительно потому, что каждый/каждая из них - Человек с большой буквы. В отличие от большинства равнодушных.
Они работают с бродячими животными в свободное от своей основной работы время и за счёт своих денег и сборов от сочувствующих. От бюджета они не получают денег.
Так что заявлять, что они обязаны, нет никаких оснований ни у кого.
И если бы их не существовало, то бродячх животных в городах было бы в разы больше. Со всеми вытекающими.
Vit:
Насколько я знаю, если собака или кошка чувствуют приближение смерти, они уходят с глаз долой. Туда, где их никто не увидит.
Если труп валяется на глазах, значит, смерть пришла неожиданно. То бишь - смерть в данном случае насильственная.
...
Что касется "есть волонтёры и пусть решают", то они ничего никому не обязаны.
Всё, что они делают, он делают исключительно потому, что каждый/каждая из них - Человек с большой буквы. В отличие от большинства равнодушных.
Они работают с бродячими животными в свободное от своей основной работы время и за счёт своих денег и сборов от сочувствующих. От бюджета они не получают денег.
Так что заявлять, что они обязаны, нет никаких оснований ни у кого.
И если бы их не существовало, то бродячх животных в городах было бы в разы больше. Со всеми вытекающими.
Виновных в недавних смертях собак разыскивает полиция в Костанае
Отправлено: 25.11.24 - 13:35
Цитата:
Skeptic: Насколько я знаю, если собака или кошка чувствуют приближение смерти, они уходят с глаз долой.Тут я с вами не согласен. Мир меняется. Помните ухань?. Человек тоже идёт и падает. Пандемия. Я спорить не хочу. Ну должен наверно медик взять анализ и сказать. Да, тут яд или тут не чего. Многие. Я конечно ещё тот учёный, но я видел док фильм где животные поглащают пластик. Чем не наш вариант?
L
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.02.13
- Сообщений:
- 365
Виновных в недавних смертях собак разыскивает полиция в Костанае
Отправлено: 25.11.24 - 13:46
Уже столько раз подымалась эта тема...
Всем владельцам кошек и собак (в обязательном порядке) вне своей жилплощади / участка (на выгуле) ошейник с рег.номером, телефоном владельца, иин владельца. В случаях: убежал, потерялся, выкинули на улицу, покусали кого-то - быстро ищем владельца.
Бродячий или усыплять, или раздавать через волонтёров.
Писал как то в подобной теме, стая бродячих собак - это угроза не только для детей, но и взрослых.
P.S.: Как то вытаскивал школьника на плечах от собак, теперь вдвойне переживаю за своих. С приходом зимы собаки с дач потянутся на городские мусорки...
Не оправдываю "отравителей" (если он вообще были), но и осуждать не могу. Нападение бродячих собак на детей, также не всегда регистрируются. А страх у детей после такого, бывает и во взрослой жизни. И всё из-за любителей братьев наших меньших, которые поиграли и бросили животных.
[Исправлено: Lamka, 25.11.2024 - 14:50]
Всем владельцам кошек и собак (в обязательном порядке) вне своей жилплощади / участка (на выгуле) ошейник с рег.номером, телефоном владельца, иин владельца. В случаях: убежал, потерялся, выкинули на улицу, покусали кого-то - быстро ищем владельца.
Бродячий или усыплять, или раздавать через волонтёров.
Писал как то в подобной теме, стая бродячих собак - это угроза не только для детей, но и взрослых.
P.S.: Как то вытаскивал школьника на плечах от собак, теперь вдвойне переживаю за своих. С приходом зимы собаки с дач потянутся на городские мусорки...
Не оправдываю "отравителей" (если он вообще были), но и осуждать не могу. Нападение бродячих собак на детей, также не всегда регистрируются. А страх у детей после такого, бывает и во взрослой жизни. И всё из-за любителей братьев наших меньших, которые поиграли и бросили животных.
[Исправлено: Lamka, 25.11.2024 - 14:50]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 139, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 139
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать