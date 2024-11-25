Отправлено: - 13:10

Пенсионеров даже при увеличении пенсионного возраста становится больше. И у нас, и во многих странах мира. Продолжительность жизни в целом выросла. Но при этом стремительно растет и скорость изменений, научно-технических достижений. Как же быть с этим «старичьем» и куда его приткнуть?