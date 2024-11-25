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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50568
Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 13:10
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Пенсионеров даже при увеличении пенсионного возраста становится больше. И у нас, и во многих странах мира. Продолжительность жизни в целом выросла. Но при этом стремительно растет и скорость изменений, научно-технических достижений. Как же быть с этим «старичьем» и куда его приткнуть?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1829
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 13:10
#1
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"Как, где и отчего зависело отношение к возрасту?"
...
Правильно: от чего.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2421
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Старичье» и цивилизация
Отправлено: 25.11.24 - 13:22
#2
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Цитата:
Skeptic:
Правильно: от чего.

Вы правы. Спасибо
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