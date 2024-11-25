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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17131
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:06
а потом к тебе допустим приходит прокуратура и описывает твой бугхалтерский комп))
далее у тебя находятся средства на переезд и покупку дома в канаде
далее у тебя находятся средства на переезд и покупку дома в канаде
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:07
Цитата:
Офигеть, ваще первый раз про такую схему слышу. А чё, так можно было?
abaika95:
заказал акимат поставку компов приходишь ты к организатору и говоришь давай цену на закуп поставим больше, часть с этой суммы я тебе отдам чтобы именно мои стремные компы к вам в акимат пошли он говорит давай в итоге вы распилили бюджетные деньги, ты нечестно заработал на поставках стремных компов еще и отстегнув часть бюджетных денег организатору он в наваре и ты наваре а государство в проигрыше вник?
заказал акимат поставку компов приходишь ты к организатору и говоришь давай цену на закуп поставим больше, часть с этой суммы я тебе отдам чтобы именно мои стремные компы к вам в акимат пошли он говорит давай в итоге вы распилили бюджетные деньги, ты нечестно заработал на поставках стремных компов еще и отстегнув часть бюджетных денег организатору он в наваре и ты наваре а государство в проигрыше вник?
Офигеть, ваще первый раз про такую схему слышу. А чё, так можно было?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17131
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:08
Цитата:
причем тут наименование?
ты же тут нудил что именно ценники тебя переводить заставляли
ценник от слова ЦЕНА там только циферка стоит с ценой товара
так что не смеши людей.
maxsaf:
Загугли образцы ценников с наименованием, для начала, чтобы больше не позориться
Загугли образцы ценников с наименованием, для начала, чтобы больше не позориться
причем тут наименование?
ты же тут нудил что именно ценники тебя переводить заставляли
ценник от слова ЦЕНА там только циферка стоит с ценой товара
так что не смеши людей.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:09
Цитата:
Причем тут мой?)) с моим компом проблем не было, там все чисто всегда было))
abaika95:
твой бугхалтерский комп))
твой бугхалтерский комп))
Причем тут мой?)) с моим компом проблем не было, там все чисто всегда было))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17131
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:09
макс про такое не знал оказывается
как он работал вообще? чисто на акимат получается на тендера а магазин так? бесхозный?)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:10
Цитата:
Я тебе ещё раз говорю - загугли образец ценника и не позорься
abaika95:
ценник от слова ЦЕНА там только циферка стоит с ценой товара так что не смеши людей.
ценник от слова ЦЕНА там только циферка стоит с ценой товара так что не смеши людей.
Я тебе ещё раз говорю - загугли образец ценника и не позорься
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17131
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:10
Цитата:
по всей видимости уже нельзя
ты же в канаде уже) Цитата:
ну так скок распилил то?)
maxsaf:
Офигеть, ваще первый раз про такую схему слышу. А чё, так можно было?
Офигеть, ваще первый раз про такую схему слышу. А чё, так можно было?
по всей видимости уже нельзя
ты же в канаде уже) Цитата:
maxsaf:
Причем тут мой?)) с моим компом проблем не было, там все чисто всегда было)
Причем тут мой?)) с моим компом проблем не было, там все чисто всегда было)
ну так скок распилил то?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17131
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:11
Цитата:
выше скинул пример ценника
позоришься пока только ты
и палишься что даже не разбираешься в ценниках
maxsaf:
Я тебе ещё раз говорю - загугли образец ценника и не позорься
Я тебе ещё раз говорю - загугли образец ценника и не позорься
выше скинул пример ценника
позоришься пока только ты
и палишься что даже не разбираешься в ценниках
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:13
Цитата:
При том что есть ценники с наименованиями))
abaika95:
причем тут наименование?
причем тут наименование?
При том что есть ценники с наименованиями))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:15
Цитата:
Это ты скинул этикетку. Она клеится ка каждую единицу товара.
abaika95:
выше скинул пример ценника
выше скинул пример ценника
Это ты скинул этикетку. Она клеится ка каждую единицу товара.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17131
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:15
Цитата:
естестенно есть
но ты утверждал что тебя заставляли переводить просто ценники без наименования
цифры якобы заставляли переводить и ты не знал как поэтому убежал в канаду так?
maxsaf:
При том что есть ценники с наименованиями)
При том что есть ценники с наименованиями)
естестенно есть
но ты утверждал что тебя заставляли переводить просто ценники без наименования
цифры якобы заставляли переводить и ты не знал как поэтому убежал в канаду так?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:16
Цитата:
Компы - не доски, их отвёрткой разбирают))
abaika95:
ну так скок распилил то?)
ну так скок распилил то?)
Компы - не доски, их отвёрткой разбирают))
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