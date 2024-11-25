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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17131
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:06
#14476
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а потом к тебе допустим приходит прокуратура и описывает твой бугхалтерский комп))

далее у тебя находятся средства на переезд и покупку дома в канаде
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25096
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:07
#14477
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Цитата:
abaika95:
заказал акимат поставку компов приходишь ты к организатору и говоришь давай цену на закуп поставим больше, часть с этой суммы я тебе отдам чтобы именно мои стремные компы к вам в акимат пошли он говорит давай в итоге вы распилили бюджетные деньги, ты нечестно заработал на поставках стремных компов еще и отстегнув часть бюджетных денег организатору он в наваре и ты наваре а государство в проигрыше вник?

Офигеть, ваще первый раз про такую схему слышу. А чё, так можно было? :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17131
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:08
#14478
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Цитата:
maxsaf:
Загугли образцы ценников с наименованием, для начала, чтобы больше не позориться

причем тут наименование?

ты же тут нудил что именно ценники тебя переводить заставляли
ценник от слова ЦЕНА там только циферка стоит с ценой товара
так что не смеши людей.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25096
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:09
#14479
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Цитата:
abaika95:
твой бугхалтерский комп))

Причем тут мой?)) с моим компом проблем не было, там все чисто всегда было))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17131
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:09
#14480
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вот пример ценника

макс про такое не знал оказывается
как он работал вообще? чисто на акимат получается на тендера а магазин так? бесхозный?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25096
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:10
#14481
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Цитата:
abaika95:
ценник от слова ЦЕНА там только циферка стоит с ценой товара так что не смеши людей.

Я тебе ещё раз говорю - загугли образец ценника и не позорься :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17131
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:10
#14482
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Цитата:
maxsaf:
Офигеть, ваще первый раз про такую схему слышу. А чё, так можно было?

по всей видимости уже нельзя

ты же в канаде уже) Цитата:
maxsaf:
Причем тут мой?)) с моим компом проблем не было, там все чисто всегда было)

ну так скок распилил то?)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17131
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:11
#14483
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Цитата:
maxsaf:
Я тебе ещё раз говорю - загугли образец ценника и не позорься

выше скинул пример ценника
позоришься пока только ты
и палишься что даже не разбираешься в ценниках
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25096
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:13
#14484
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Цитата:
abaika95:
причем тут наименование?

При том что есть ценники с наименованиями))

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25096
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:15
#14485
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Цитата:
abaika95:
выше скинул пример ценника

Это ты скинул этикетку. Она клеится ка каждую единицу товара.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17131
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:15
#14486
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Цитата:
maxsaf:
При том что есть ценники с наименованиями)

естестенно есть
но ты утверждал что тебя заставляли переводить просто ценники без наименования
цифры якобы заставляли переводить и ты не знал как поэтому убежал в канаду так?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25096
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:16
#14487
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Цитата:
abaika95:
ну так скок распилил то?)

Компы - не доски, их отвёрткой разбирают))
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