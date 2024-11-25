Отправлено: - 12:07

abaika95:

заказал акимат поставку компов приходишь ты к организатору и говоришь давай цену на закуп поставим больше, часть с этой суммы я тебе отдам чтобы именно мои стремные компы к вам в акимат пошли он говорит давай в итоге вы распилили бюджетные деньги, ты нечестно заработал на поставках стремных компов еще и отстегнув часть бюджетных денег организатору он в наваре и ты наваре а государство в проигрыше вник?

Цитата:Офигеть, ваще первый раз про такую схему слышу. А чё, так можно было?