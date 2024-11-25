НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 965 из 966«1...963964965966»
Ответить Новый топик
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:53
#14461
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
про откаты и завышенные суммы не знаем наверное да?)

А откат - это кто у кого ворует? :lol:
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17130
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:54
#14462
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так в один конец билеты брал, всю жизнь копил

ну и сколько накопилось то к переезду? Цитата:
maxsaf:
Неа, не кажется

ну тогда и крестится не надо)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:54
#14463
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как было на ценнике 450 арабскими цифрами так и осталось

А раньше там ещё и наименование на русском писали. Наверное лень переводить - оставили только цифры ))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17130
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:55
#14464
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А откат - это кто у кого ворует?

это участник тендера и организатор ворует у государства
не знал прям ? ой какой не образованный то)
про архимеда больше всех кричал 30% при это не понимал о чем речь вообще?)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:55
#14465
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну вот по магазинам прошелся

А ты случайно не бререшь? Ну-ка, скинь фото ценников (не путать с этикеткой) ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:56
#14466
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
это участник тендера и организатор ворует у государства

Каким образом участник ворует у государства?
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17130
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:56
#14467
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А раньше там ещё и наименование на русском писали

и сейчас пишут и на рус и на каз в НАИМЕНОВАНИИ ТОВАРА
но ты же утверждаешь тебя только ценники с цифрами заставляли переводить)
удивительно
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:57
#14468
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
только ценники с цифрами заставляли переводить)

А что, есть ценники без цифр?)))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17130
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:58
#14469
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Каким образом участник ворует у государства?

ой че ты из себя тут 5клссника строишь)
или наивную девочку)

прям не понимает он почему участник тендера такой же вор как и организатор если на тендере был откат
совсем не понимаешь или нужно популярно обьяснить из за чего ты в канаду сбежал?))
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15656
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:00
#14470
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доигрались айтишники.
Ну точно не человек. Вот вам и ИИ. На любой вопрос будет противовес. Робот однозначно. МАКС прав походу. Где душа?. Макс походу это ваше изобретение. Там холод. Безразличие.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:00
#14471
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
совсем не понимаешь или нужно популярно обьяснить из за чего ты в канаду сбежал?))

Неа, не понимаю, объясни :lol:
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17130
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:00
#14472
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что, есть ценники без цифр?

нет
в этом и вопрос что тебя там переводить заставляли?
вот стоит клавиатура и подпись что это за клавиатура (на каз и рус)
а к ней ценник приклеен
ты ценник переводил?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:03
#14473
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Доигрались айтишники. Ну точно не человек. Вот вам и ИИ. На любой вопрос будет противовес. Робот однозначно. МАКС прав походу. Где душа?. Макс походу это ваше изобретение. Там холод. Безразличие.

Недавно товарищ показывал одного чат бота на форуме. Матерится как сапожник. Его раз в неделю в чувства приводят сисадмины, обнуляют как-то, а он за неделю опять матюков нахватается, и опять от человека фиг отличишь))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17130
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:04
#14474
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Неа, не понимаю, объясни

заказал акимат поставку компов
приходишь ты к организатору
и говоришь давай цену на закуп поставим больше, часть с этой суммы я тебе отдам чтобы именно мои стремные компы к вам в акимат пошли
он говорит давай
в итоге вы распилили бюджетные деньги, ты нечестно заработал на поставках стремных компов еще и отстегнув часть бюджетных денег организатору
он в наваре и ты наваре

а государство в проигрыше
вник?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:05
#14475
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а к ней ценник приклеен

Ты путаешь с этикеткой. На товар клеят этикетку. Одна этикетка на каждую единицу товара. А ценник с наименованием товара стоит на витрине, вне зависимости от наличия или количества товара. Загугли образцы ценников с наименованием, для начала, чтобы больше не позориться :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.11.2024 - 13:06]
Профайл
Страница 965 из 966«1...963964965966»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, abaika95

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS