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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:53
Цитата:
А откат - это кто у кого ворует?
abaika95:
про откаты и завышенные суммы не знаем наверное да?)
про откаты и завышенные суммы не знаем наверное да?)
А откат - это кто у кого ворует?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17130
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:54
Цитата:
ну и сколько накопилось то к переезду? Цитата:
ну тогда и крестится не надо)
maxsaf:
Так в один конец билеты брал, всю жизнь копил
Так в один конец билеты брал, всю жизнь копил
ну и сколько накопилось то к переезду? Цитата:
maxsaf:
Неа, не кажется
Неа, не кажется
ну тогда и крестится не надо)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:54
Цитата:
А раньше там ещё и наименование на русском писали. Наверное лень переводить - оставили только цифры ))
abaika95:
как было на ценнике 450 арабскими цифрами так и осталось
как было на ценнике 450 арабскими цифрами так и осталось
А раньше там ещё и наименование на русском писали. Наверное лень переводить - оставили только цифры ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17130
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:55
Цитата:
это участник тендера и организатор ворует у государства
не знал прям ? ой какой не образованный то)
про архимеда больше всех кричал 30% при это не понимал о чем речь вообще?)
maxsaf:
А откат - это кто у кого ворует?
А откат - это кто у кого ворует?
это участник тендера и организатор ворует у государства
не знал прям ? ой какой не образованный то)
про архимеда больше всех кричал 30% при это не понимал о чем речь вообще?)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:55
Цитата:
А ты случайно не бререшь? Ну-ка, скинь фото ценников (не путать с этикеткой)
abaika95:
ну вот по магазинам прошелся
ну вот по магазинам прошелся
А ты случайно не бререшь? Ну-ка, скинь фото ценников (не путать с этикеткой)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:56
Цитата:
Каким образом участник ворует у государства?
abaika95:
это участник тендера и организатор ворует у государства
это участник тендера и организатор ворует у государства
Каким образом участник ворует у государства?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17130
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:56
Цитата:
и сейчас пишут и на рус и на каз в НАИМЕНОВАНИИ ТОВАРА
но ты же утверждаешь тебя только ценники с цифрами заставляли переводить)
удивительно
maxsaf:
А раньше там ещё и наименование на русском писали
А раньше там ещё и наименование на русском писали
и сейчас пишут и на рус и на каз в НАИМЕНОВАНИИ ТОВАРА
но ты же утверждаешь тебя только ценники с цифрами заставляли переводить)
удивительно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:57
Цитата:
А что, есть ценники без цифр?)))
abaika95:
только ценники с цифрами заставляли переводить)
только ценники с цифрами заставляли переводить)
А что, есть ценники без цифр?)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17130
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 11:58
Цитата:
ой че ты из себя тут 5клссника строишь)
или наивную девочку)
прям не понимает он почему участник тендера такой же вор как и организатор если на тендере был откат
совсем не понимаешь или нужно популярно обьяснить из за чего ты в канаду сбежал?))
maxsaf:
Каким образом участник ворует у государства?
Каким образом участник ворует у государства?
ой че ты из себя тут 5клссника строишь)
или наивную девочку)
прям не понимает он почему участник тендера такой же вор как и организатор если на тендере был откат
совсем не понимаешь или нужно популярно обьяснить из за чего ты в канаду сбежал?))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15656
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:00
Доигрались айтишники.
Ну точно не человек. Вот вам и ИИ. На любой вопрос будет противовес. Робот однозначно. МАКС прав походу. Где душа?. Макс походу это ваше изобретение. Там холод. Безразличие.
Ну точно не человек. Вот вам и ИИ. На любой вопрос будет противовес. Робот однозначно. МАКС прав походу. Где душа?. Макс походу это ваше изобретение. Там холод. Безразличие.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:00
Цитата:
Неа, не понимаю, объясни
abaika95:
совсем не понимаешь или нужно популярно обьяснить из за чего ты в канаду сбежал?))
совсем не понимаешь или нужно популярно обьяснить из за чего ты в канаду сбежал?))
Неа, не понимаю, объясни
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17130
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:00
Цитата:
нет
в этом и вопрос что тебя там переводить заставляли?
вот стоит клавиатура и подпись что это за клавиатура (на каз и рус)
а к ней ценник приклеен
ты ценник переводил?
maxsaf:
А что, есть ценники без цифр?
А что, есть ценники без цифр?
нет
в этом и вопрос что тебя там переводить заставляли?
вот стоит клавиатура и подпись что это за клавиатура (на каз и рус)
а к ней ценник приклеен
ты ценник переводил?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:03
Цитата:
Недавно товарищ показывал одного чат бота на форуме. Матерится как сапожник. Его раз в неделю в чувства приводят сисадмины, обнуляют как-то, а он за неделю опять матюков нахватается, и опять от человека фиг отличишь))
Vit:
Доигрались айтишники. Ну точно не человек. Вот вам и ИИ. На любой вопрос будет противовес. Робот однозначно. МАКС прав походу. Где душа?. Макс походу это ваше изобретение. Там холод. Безразличие.
Доигрались айтишники. Ну точно не человек. Вот вам и ИИ. На любой вопрос будет противовес. Робот однозначно. МАКС прав походу. Где душа?. Макс походу это ваше изобретение. Там холод. Безразличие.
Недавно товарищ показывал одного чат бота на форуме. Матерится как сапожник. Его раз в неделю в чувства приводят сисадмины, обнуляют как-то, а он за неделю опять матюков нахватается, и опять от человека фиг отличишь))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17130
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:04
Цитата:
заказал акимат поставку компов
приходишь ты к организатору
и говоришь давай цену на закуп поставим больше, часть с этой суммы я тебе отдам чтобы именно мои стремные компы к вам в акимат пошли
он говорит давай
в итоге вы распилили бюджетные деньги, ты нечестно заработал на поставках стремных компов еще и отстегнув часть бюджетных денег организатору
он в наваре и ты наваре
а государство в проигрыше
вник?
maxsaf:
Неа, не понимаю, объясни
Неа, не понимаю, объясни
заказал акимат поставку компов
приходишь ты к организатору
и говоришь давай цену на закуп поставим больше, часть с этой суммы я тебе отдам чтобы именно мои стремные компы к вам в акимат пошли
он говорит давай
в итоге вы распилили бюджетные деньги, ты нечестно заработал на поставках стремных компов еще и отстегнув часть бюджетных денег организатору
он в наваре и ты наваре
а государство в проигрыше
вник?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 12:05
Цитата:
Ты путаешь с этикеткой. На товар клеят этикетку. Одна этикетка на каждую единицу товара. А ценник с наименованием товара стоит на витрине, вне зависимости от наличия или количества товара. Загугли образцы ценников с наименованием, для начала, чтобы больше не позориться
[Исправлено: maxsaf, 25.11.2024 - 13:06]
abaika95:
а к ней ценник приклеен
а к ней ценник приклеен
Ты путаешь с этикеткой. На товар клеят этикетку. Одна этикетка на каждую единицу товара. А ценник с наименованием товара стоит на витрине, вне зависимости от наличия или количества товара. Загугли образцы ценников с наименованием, для начала, чтобы больше не позориться
[Исправлено: maxsaf, 25.11.2024 - 13:06]
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