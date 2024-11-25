Отправлено: - 11:56

maxsaf:

А раньше там ещё и наименование на русском писали

Цитата:и сейчас пишут и на рус и на каз в НАИМЕНОВАНИИ ТОВАРАно ты же утверждаешь тебя только ценники с цифрами заставляли переводить)удивительно