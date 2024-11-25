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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25073
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 07:51
#14416
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Цитата:
Vit:
Ааа. Вон где всё происходило. На служебной ветке))

Не только там, но и в самом опросе. За Марика там проголосовал его же "грушевый", один единственный раз :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25073
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 07:53
#14417
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Ещё было 7 тысяч воздержавшихся (а по моим сведениям 20 миллионов), которых он, понятное дело, тоже себе приписал :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1026
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 09:32
#14418
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Цитата:
maxsaf:
Предлагли уже тут добавить в правила форума запрет на участие в дискуссиях в пьяном виде,

У меня есть предложение по этому поводу. Из всех известных мне людей вы, пожалуй, ближе всего к компьютерным и вообще цифровым технологиям. А не заняться ли вам разработкой оборудования или на худой конец специфической программы так называемого искусственного интеллекта которые могли бы определять текущее опьянение пользователя. Иначе, без подобного средства, ваше предложение во-первых бессмысленно, или как это зачастую и бывает средство защиты от и без того честных людей. Во-вторых может привести к обвинениям в безосновательных обвинениях. Как модератор должен проверить и убедится в текущем опьянении каждого конкретного комментатора? По каким-то собственным представлениям и косвенным признакам основанным на этих представлениях?
А вот если вы разработаете что-нибудь этакое то сможете предметно предложить "...вот, смотрите, есть технология давайте будем ее применять"
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15649
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 09:39
#14419
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Цитата:
Карачун:
До балуитесь. Эти айтишники действительно если не сегодня то завтра изобретут всякие приблуды как в кино. Пара из будущего. С Буруновом. Где в начале фильма ему ИИ "Алиса" запретила ещё на махнуть коньяку. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25073
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 09:55
#14420
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Цитата:
Карачун:
Иначе, без подобного средства, ваше предложение во-первых бессмысленно

А, вы хотите со смыслом? :lol:
тогда так:
1) Предлагаю диванные войска перевести в подчинение министерства обороны.
2) Клавиатуру с мышкой приравнять к огнестрельному оружию.
3) Выдавать Клаву с Мышкой после прохождения соответствующего инструктажа, при наличии справки с наркологии и дурки.

Всё, ниче разрабатывать не надо: любители "грузинского" и "грушевого" отсеются автоматически

:lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25073
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 09:59
#14421
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Цитата:
Карачун:
Как модератор должен проверить и убедится в текущем опьянении каждого конкретного комментатора?

Чистосердечного признания уже не достаточно? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17107
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:05
#14422
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Цитата:
Карачун:
меня есть предложение по этому поводу. Из всех известных мне людей вы, пожалуй, ближе всего к компьютерным и вообще цифровым технологиям. А не заняться ли вам разработкой оборудования

Если Макс сидит у компа это не значит что он понимает что-то в цифровых технологиях)
Он коммерс же обычный
Разбирается в двух клавиатурах и трёх мышках и всё
Пытался торговать компами но быстро сдулся
Дело не пошло и начал списывать всё якобы на языковые препоны
Сбежал в Канаду
Эх разрыть бы его бухгалтерию ещё
А то больно подозрительна его история
Как там у Рокфеллера:
Я готов отчитаться за каждый свой заработанный миллион кроме первого)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15649
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:08
#14423
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Цитата:
maxsaf:

1) в современном мире диванные эксперты превращаются потом в знаменитых реальных. Диванные войны многие берут ружье и идут на войну/майдан/кантар. Так что инет это сила..
2) ну это почти что первый пункт)))
3) пункт ваще не катит. В любой стране где прав тот у кого больше денег. Справку выдадут любую.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4123
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:09
#14424
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Цитата:
abaika95:
таноми52: Это называется "беспринципность", как бы ты там, внутри себя, её ни оправдывал.

А что плохого? Как будто от твоего или Макса принципиального мнения тут что-то изменится


То есть, ты хочешь убедить, что ты беспринципен только на форуме?
Забавно!
Человек потому и называется принципиальным, что имеет принципы (внутренние правила, которым следует по жизни. Они определяют границы и для него, и для окружающих — что, например, никогда не позволительно себе и другим, и что ВАЖНО) И он следует своим принципам ВСЕГДА!
А не - "сегодня так, а завтра эдак"
Так что на вопрос "а что плохого?", сам ответь
Хотя... что там баба Нюра знает о принципиальности? :-x
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25073
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:14
#14425
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Цитата:
abaika95:
якобы на языковые препоны

Ты мне так и не объяснил, почему это я обязан перевести ценники на казахский, а ИП тулепов не обязан обслуживать на казахском? :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1026
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:14
#14426
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Цитата:
maxsaf:
отсеются автоматически

...вместе со всеми иностранцами. Очевидно же что и инструктаж и освидетельствование нужно будет проходить в аккредитованных учреждениях и все они, в целях безопасности, будут расположены на территориях стран соответствующей юрисдикции :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25073
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:21
#14427
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Цитата:
abaika95:
Эх разрыть бы его бухгалтерию ещё

Помню, клоуны одни опечатали бухгалтерский комп. Даже догадались вход питания запломбировать. А выход питания на монитор оставили открытым. Оно и понятно - кому прийдёт в голову подавать питание на выход вместо входа 8-)
Представляю их лица, когда они потом бухгалтерию проверяли :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1026
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:21
#14428
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Цитата:
Vit:
Эти айтишники действительно если не сегодня то завтра изобретут всякие приблуды как в кино

Пусть они хоть колесо изобретают, а потом и белку для него. Что с того толку когда все их изобретения заканчиваются когда электрическую вилку извлекают из розетки?! :-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25073
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:22
#14429
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Цитата:
Карачун:
вместе со всеми иностранцами.

Я готов пойти на такие жертвы :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1026
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:23
#14430
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Цитата:
maxsaf:
Чистосердечного признания уже не достаточно?

Ну вы ведь наверняка знаете что даже в более серьезной чем тема нашей досужей болтовни, судебной практике - нет, не достаточно :-)
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