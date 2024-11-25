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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 07:51
Цитата:
Не только там, но и в самом опросе. За Марика там проголосовал его же "грушевый", один единственный раз
Vit:
Ааа. Вон где всё происходило. На служебной ветке))
Ааа. Вон где всё происходило. На служебной ветке))
Не только там, но и в самом опросе. За Марика там проголосовал его же "грушевый", один единственный раз
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 07:53
Ещё было 7 тысяч воздержавшихся (а по моим сведениям 20 миллионов), которых он, понятное дело, тоже себе приписал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 09:32
Цитата:
У меня есть предложение по этому поводу. Из всех известных мне людей вы, пожалуй, ближе всего к компьютерным и вообще цифровым технологиям. А не заняться ли вам разработкой оборудования или на худой конец специфической программы так называемого искусственного интеллекта которые могли бы определять текущее опьянение пользователя. Иначе, без подобного средства, ваше предложение во-первых бессмысленно, или как это зачастую и бывает средство защиты от и без того честных людей. Во-вторых может привести к обвинениям в безосновательных обвинениях. Как модератор должен проверить и убедится в текущем опьянении каждого конкретного комментатора? По каким-то собственным представлениям и косвенным признакам основанным на этих представлениях?
А вот если вы разработаете что-нибудь этакое то сможете предметно предложить "...вот, смотрите, есть технология давайте будем ее применять"
maxsaf:
Предлагли уже тут добавить в правила форума запрет на участие в дискуссиях в пьяном виде,
Предлагли уже тут добавить в правила форума запрет на участие в дискуссиях в пьяном виде,
У меня есть предложение по этому поводу. Из всех известных мне людей вы, пожалуй, ближе всего к компьютерным и вообще цифровым технологиям. А не заняться ли вам разработкой оборудования или на худой конец специфической программы так называемого искусственного интеллекта которые могли бы определять текущее опьянение пользователя. Иначе, без подобного средства, ваше предложение во-первых бессмысленно, или как это зачастую и бывает средство защиты от и без того честных людей. Во-вторых может привести к обвинениям в безосновательных обвинениях. Как модератор должен проверить и убедится в текущем опьянении каждого конкретного комментатора? По каким-то собственным представлениям и косвенным признакам основанным на этих представлениях?
А вот если вы разработаете что-нибудь этакое то сможете предметно предложить "...вот, смотрите, есть технология давайте будем ее применять"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 09:39
Цитата:
Карачун:До балуитесь. Эти айтишники действительно если не сегодня то завтра изобретут всякие приблуды как в кино. Пара из будущего. С Буруновом. Где в начале фильма ему ИИ "Алиса" запретила ещё на махнуть коньяку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 09:55
Цитата:
А, вы хотите со смыслом?
тогда так:
1) Предлагаю диванные войска перевести в подчинение министерства обороны.
2) Клавиатуру с мышкой приравнять к огнестрельному оружию.
3) Выдавать Клаву с Мышкой после прохождения соответствующего инструктажа, при наличии справки с наркологии и дурки.
Всё, ниче разрабатывать не надо: любители "грузинского" и "грушевого" отсеются автоматически
Карачун:
Иначе, без подобного средства, ваше предложение во-первых бессмысленно
Иначе, без подобного средства, ваше предложение во-первых бессмысленно
А, вы хотите со смыслом?
тогда так:
1) Предлагаю диванные войска перевести в подчинение министерства обороны.
2) Клавиатуру с мышкой приравнять к огнестрельному оружию.
3) Выдавать Клаву с Мышкой после прохождения соответствующего инструктажа, при наличии справки с наркологии и дурки.
Всё, ниче разрабатывать не надо: любители "грузинского" и "грушевого" отсеются автоматически
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 09:59
Цитата:
Чистосердечного признания уже не достаточно?
Карачун:
Как модератор должен проверить и убедится в текущем опьянении каждого конкретного комментатора?
Как модератор должен проверить и убедится в текущем опьянении каждого конкретного комментатора?
Чистосердечного признания уже не достаточно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17107
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:05
Цитата:
Если Макс сидит у компа это не значит что он понимает что-то в цифровых технологиях)
Он коммерс же обычный
Разбирается в двух клавиатурах и трёх мышках и всё
Пытался торговать компами но быстро сдулся
Дело не пошло и начал списывать всё якобы на языковые препоны
Сбежал в Канаду
Эх разрыть бы его бухгалтерию ещё
А то больно подозрительна его история
Как там у Рокфеллера:
Я готов отчитаться за каждый свой заработанный миллион кроме первого)
Карачун:
меня есть предложение по этому поводу. Из всех известных мне людей вы, пожалуй, ближе всего к компьютерным и вообще цифровым технологиям. А не заняться ли вам разработкой оборудования
меня есть предложение по этому поводу. Из всех известных мне людей вы, пожалуй, ближе всего к компьютерным и вообще цифровым технологиям. А не заняться ли вам разработкой оборудования
Если Макс сидит у компа это не значит что он понимает что-то в цифровых технологиях)
Он коммерс же обычный
Разбирается в двух клавиатурах и трёх мышках и всё
Пытался торговать компами но быстро сдулся
Дело не пошло и начал списывать всё якобы на языковые препоны
Сбежал в Канаду
Эх разрыть бы его бухгалтерию ещё
А то больно подозрительна его история
Как там у Рокфеллера:
Я готов отчитаться за каждый свой заработанный миллион кроме первого)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:08
Цитата:
1) в современном мире диванные эксперты превращаются потом в знаменитых реальных. Диванные войны многие берут ружье и идут на войну/майдан/кантар. Так что инет это сила..
2) ну это почти что первый пункт)))
3) пункт ваще не катит. В любой стране где прав тот у кого больше денег. Справку выдадут любую.
maxsaf:
1) в современном мире диванные эксперты превращаются потом в знаменитых реальных. Диванные войны многие берут ружье и идут на войну/майдан/кантар. Так что инет это сила..
2) ну это почти что первый пункт)))
3) пункт ваще не катит. В любой стране где прав тот у кого больше денег. Справку выдадут любую.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4123
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:09
Цитата:
То есть, ты хочешь убедить, что ты беспринципен только на форуме?
Забавно!
Человек потому и называется принципиальным, что имеет принципы (внутренние правила, которым следует по жизни. Они определяют границы и для него, и для окружающих — что, например, никогда не позволительно себе и другим, и что ВАЖНО) И он следует своим принципам ВСЕГДА!
А не - "сегодня так, а завтра эдак"
Так что на вопрос "а что плохого?", сам ответь
Хотя... что там баба Нюра знает о принципиальности?
abaika95:
таноми52: Это называется "беспринципность", как бы ты там, внутри себя, её ни оправдывал.
А что плохого? Как будто от твоего или Макса принципиального мнения тут что-то изменится
таноми52: Это называется "беспринципность", как бы ты там, внутри себя, её ни оправдывал.
А что плохого? Как будто от твоего или Макса принципиального мнения тут что-то изменится
То есть, ты хочешь убедить, что ты беспринципен только на форуме?
Забавно!
Человек потому и называется принципиальным, что имеет принципы (внутренние правила, которым следует по жизни. Они определяют границы и для него, и для окружающих — что, например, никогда не позволительно себе и другим, и что ВАЖНО) И он следует своим принципам ВСЕГДА!
А не - "сегодня так, а завтра эдак"
Так что на вопрос "а что плохого?", сам ответь
Хотя... что там баба Нюра знает о принципиальности?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:14
Цитата:
Ты мне так и не объяснил, почему это я обязан перевести ценники на казахский, а ИП тулепов не обязан обслуживать на казахском?
abaika95:
якобы на языковые препоны
якобы на языковые препоны
Ты мне так и не объяснил, почему это я обязан перевести ценники на казахский, а ИП тулепов не обязан обслуживать на казахском?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:14
Цитата:
...вместе со всеми иностранцами. Очевидно же что и инструктаж и освидетельствование нужно будет проходить в аккредитованных учреждениях и все они, в целях безопасности, будут расположены на территориях стран соответствующей юрисдикции
maxsaf:
отсеются автоматически
отсеются автоматически
...вместе со всеми иностранцами. Очевидно же что и инструктаж и освидетельствование нужно будет проходить в аккредитованных учреждениях и все они, в целях безопасности, будут расположены на территориях стран соответствующей юрисдикции
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:21
Цитата:
Помню, клоуны одни опечатали бухгалтерский комп. Даже догадались вход питания запломбировать. А выход питания на монитор оставили открытым. Оно и понятно - кому прийдёт в голову подавать питание на выход вместо входа
Представляю их лица, когда они потом бухгалтерию проверяли
abaika95:
Эх разрыть бы его бухгалтерию ещё
Эх разрыть бы его бухгалтерию ещё
Помню, клоуны одни опечатали бухгалтерский комп. Даже догадались вход питания запломбировать. А выход питания на монитор оставили открытым. Оно и понятно - кому прийдёт в голову подавать питание на выход вместо входа
Представляю их лица, когда они потом бухгалтерию проверяли
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:21
Цитата:
Пусть они хоть колесо изобретают, а потом и белку для него. Что с того толку когда все их изобретения заканчиваются когда электрическую вилку извлекают из розетки?!
Vit:
Эти айтишники действительно если не сегодня то завтра изобретут всякие приблуды как в кино
Эти айтишники действительно если не сегодня то завтра изобретут всякие приблуды как в кино
Пусть они хоть колесо изобретают, а потом и белку для него. Что с того толку когда все их изобретения заканчиваются когда электрическую вилку извлекают из розетки?!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:22
Цитата:
Я готов пойти на такие жертвы
Карачун:
вместе со всеми иностранцами.
вместе со всеми иностранцами.
Я готов пойти на такие жертвы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 10:23
Цитата:
Ну вы ведь наверняка знаете что даже в более серьезной чем тема нашей досужей болтовни, судебной практике - нет, не достаточно
maxsaf:
Чистосердечного признания уже не достаточно?
Чистосердечного признания уже не достаточно?
Ну вы ведь наверняка знаете что даже в более серьезной чем тема нашей досужей болтовни, судебной практике - нет, не достаточно
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