Отправлено: - 09:32

maxsaf:

Предлагли уже тут добавить в правила форума запрет на участие в дискуссиях в пьяном виде,

Цитата:У меня есть предложение по этому поводу. Из всех известных мне людей вы, пожалуй, ближе всего к компьютерным и вообще цифровым технологиям. А не заняться ли вам разработкой оборудования или на худой конец специфической программы так называемого искусственного интеллекта которые могли бы определять текущее опьянение пользователя. Иначе, без подобного средства, ваше предложение во-первых бессмысленно, или как это зачастую и бывает средство защиты от и без того честных людей. Во-вторых может привести к обвинениям в безосновательных обвинениях. Как модератор должен проверить и убедится в текущем опьянении каждого конкретного комментатора? По каким-то собственным представлениям и косвенным признакам основанным на этих представлениях?А вот если вы разработаете что-нибудь этакое то сможете предметно предложить "...вот, смотрите, есть технология давайте будем ее применять"