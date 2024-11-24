НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Голубцы бывают разные - С грибами, гречкой, пшеном обязательно надо попробовать
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50564
Голубцы бывают разные - С грибами, гречкой, пшеном обязательно надо попробовать
Отправлено: 24.11.24 - 12:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голубцы - блюдо-трансформер, предполагающее множество вариантов. Даже если вы приверженец классики, то есть мяса и риса, обернутого капустным листом, отступите от канона на пару сантиметров в сторону, подразните вкусовые рецепторы. Вдруг спасибо скажут.
Читать новость

Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
236
Re: Голубцы бывают разные - С грибами, гречкой, пшеном...
Отправлено: 24.11.24 - 12:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я едок тот ещё привередливый, и как кулинар - профи. Но здесь могу только сказать - зашло !Реально интересный рецепт.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1719
Re: Голубцы бывают разные - С грибами, гречкой, пшеном...
Отправлено: 24.11.24 - 15:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филипповна:
Я едок тот ещё привередливый, и как кулинар - профи. Но здесь могу только сказать - зашло !Реально интересный рецепт.


....до начала СВО приходилось бывать на Украине у брата моего супруга готовит вкусные голубчики за уши не оттянешь....секрета нет просто при обжарки моркови и лука добовляет сахар по вкусу......вкусовая добавка.....
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15645
Голубцы бывают разные - С грибами, гречкой, пшеном обязательно надо попробовать
Отправлено: 25.11.24 - 07:29
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из практики поедания еды, Если хозяйка подаёт красиво блюдо то как правило оно вкусно не только на вид но и внутри. Поэтому верю что вкусно. Тут всё по мне правильно. Лёгкий бульон в тему. А так я голубцы не очень. По мне простой фаршированный перец больше по душе и по желудку)

[Исправлено: Vit, 25.11.2024 - 07:30]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 177, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 177
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS