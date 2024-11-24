Отправлено: - 15:06

Филипповна:

Я едок тот ещё привередливый, и как кулинар - профи. Но здесь могу только сказать - зашло !Реально интересный рецепт.

Цитата:....до начала СВО приходилось бывать на Украине у брата моего супруга готовит вкусные голубчики за уши не оттянешь....секрета нет просто при обжарки моркови и лука добовляет сахар по вкусу......вкусовая добавка.....