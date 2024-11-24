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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 21:26
Цитата:
Да тебе можно даже мат звёздочками не запикивать - все равно будет исправлено. Забота
abaika95:
Вишь даже без вопроса)
Вишь даже без вопроса)
Да тебе можно даже мат звёздочками не запикивать - все равно будет исправлено. Забота
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 21:49
Цитата:
Зачем, он и так под защитой
N0name:
ты бы для начала себя защитил сначала.
ты бы для начала себя защитил сначала.
Зачем, он и так под защитой
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 01:19
Цитата:
Ну может когда собирают обиженных на этого Сурка, большинство в количестве девяти человек, ну или 13-14 из более чем 7000! пользователей, может нужно преклонить свое колено перед "большинством"?
Карачун:
Вы знаете, вне зависимости от наблюдения мной сурка, мне нас...ть на факт его существования. Сурок как-то живет себе в поле, как-то коммуницирует с другими сурками с чего бы вдруг мне принимать в этом живое участие? Цитата:
Вы знаете, вне зависимости от наблюдения мной сурка, мне нас...ть на факт его существования. Сурок как-то живет себе в поле, как-то коммуницирует с другими сурками с чего бы вдруг мне принимать в этом живое участие? Цитата:
Ну может когда собирают обиженных на этого Сурка, большинство в количестве девяти человек, ну или 13-14 из более чем 7000! пользователей, может нужно преклонить свое колено перед "большинством"?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 01:39
Цитата:
А как мне себя вести перед теми, кто поддерживает СВО и геноцид против украинского народа, поддерживая политику Путина в том числе?
таноми52:
Кстати, как бы себя не вёл 111-й, который на тот момент опять всех достал, он себе хамства тогда не позволял
Кстати, как бы себя не вёл 111-й, который на тот момент опять всех достал, он себе хамства тогда не позволял
А как мне себя вести перед теми, кто поддерживает СВО и геноцид против украинского народа, поддерживая политику Путина в том числе?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 01:50
Еще интересно как идет травля..
Мне говорят мол смотри что Карачун скажет, ему говорят то, что говорят..
А в итоге то?
Ну да, он не согласен с моим мнением и?
У него есть СВОЕ мнение или это мнение тех 9ти человек?
Мне говорят мол смотри что Карачун скажет, ему говорят то, что говорят..
А в итоге то?
Ну да, он не согласен с моим мнением и?
У него есть СВОЕ мнение или это мнение тех 9ти человек?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 02:11
Специально дождался ночную программу вечер соловьёва. Хотел послушать итоги недели от гостей. Но главное не это. . После программы был спец выпуск. Там интервью было боевого полковника на фронте. Много конечно грустного. Запомнился вопрос полковнику от Соловьёва:вам в бою встречался хоть раз сослуживец в бою со стороны всу? Да, он ответил в плен попал. Я в свои молодые годы сына назвал в его честь. Правда в лицо не встретились. Его обменять успели. (реально кино. Можно снимать)
Печально. Грустно. Явно же друзья были. Брат против брата.
Печально. Грустно. Явно же друзья были. Брат против брата.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 04:12
Цитата:
По поводу твоего знаменитого пьяного высказывания мнений может быть только два - либо удалить, либо оставить. Кого-то третьего СВОЕГО варианта тут не предусмотрено.
111:
Ну да, он не согласен с моим мнением и? У него есть СВОЕ мнение или это мнение тех 9ти человек?
Ну да, он не согласен с моим мнением и? У него есть СВОЕ мнение или это мнение тех 9ти человек?
По поводу твоего знаменитого пьяного высказывания мнений может быть только два - либо удалить, либо оставить. Кого-то третьего СВОЕГО варианта тут не предусмотрено.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 04:16
Цитата:
А чё только семь тысяч, чё не все двадцать миллионов. Круто же звучит - из двадцати миллионов только четырнадцать человек - за удаление пьяного националистического бреда.
111:
более чем 7000!
более чем 7000!
А чё только семь тысяч, чё не все двадцать миллионов. Круто же звучит - из двадцати миллионов только четырнадцать человек - за удаление пьяного националистического бреда.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 04:19
Парни а че за опрос был? Я просто отсутствовал, потом пробежался по форум поверхностно и вижу часто говорят про опрос. Где, когда, про че. Ссылку можно?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6298
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 05:18
Цитата:
Ничего такого! Максаф собирает армию в поход против пьяного Марика! Трезвому, как он любит говорить будет давать "поджопника", а с пьяным уже построже, тут одному не справиться, единомышленники нужны!
Vit:
Парни а че за опрос был?
Парни а че за опрос был?
Ничего такого! Максаф собирает армию в поход против пьяного Марика! Трезвому, как он любит говорить будет давать "поджопника", а с пьяным уже построже, тут одному не справиться, единомышленники нужны!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 05:51
Цитата:
Проблема в том, что у пьяного Марика слишком влиятельные покровители
saba:
с пьяным уже построже, тут одному не справиться, единомышленники нужны!
с пьяным уже построже, тут одному не справиться, единомышленники нужны!
Проблема в том, что у пьяного Марика слишком влиятельные покровители
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.11.24 - 05:52
Цитата:
Вит сам решит, если вы не против.
saba:
Ничего такого!
Ничего такого!
Вит сам решит, если вы не против.
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