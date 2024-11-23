Re: Полицейским – ужесточить, наркокурьерам – смягчить?

Отправлено: - 23:02

Жалко мне студентов-закладчиков. Молодые горячие, оступились. Но 10 это много. Мне как отцу страшно, неперестаю своим повторять:дети не связывайтесь. Я Незнаю как у вас там происходит в ваших детских бандах. Может предложат посылку передать за хорошие деньги или ещё чего. Потом смотрите наша полиция посадят вас на 10 лет и не кто не сможет помочь. Могут ваще просто подставить. А раз уже 1300 детей посадили. Значит это поставлено на поток. План исполняется. Звезды получаются. А наркотиков меньше не становятся