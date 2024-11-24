Re: Николай ВОРОНИН: Глупость тяжелее свинца

Отправлено: - 14:47

Об одной глупости я уже говорил не раз. Это запрет на проверку бизнеса. После того, как заметно участились отравления людей в системе общепита, в том числе детей в детсадах, начали взрываться газовые баллоны в торговых точках, проверки якобы разрешили. Но глупость - она тяжелее не только свинца, но и разумных начинаний, и с января 2025 года запрет на проверку бизнеса опять планируется ввести в действие.



В августе в Костанайской области водитель Mercedes-Benz сбил пешехода, от полученных травм он скончался на месте. Водитель утверждал, что пытался экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения, но не получилось.

Полицейские не нашли следов торможения на местре ДТП, что вызвало подозрения о неисправности тормозной системы авто. В ходе расследования выяснилось, что у автомобиля на одном из колес не было тормозного диска, что значительно снижало эффективность торможения. Особое внимание сотрудники обратили на тот факт, что всего за пять дней до аварии этот автомобиль прошел обязательный технический осмотр, где, несмотря на явную неисправность тормозной системы, автомобиль был признан исправным.



...... коррупция как была так и остаётся составляющей жизнью нашего государства....частный бизнес и гос. аппарат повсюду руки моют....