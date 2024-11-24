Отправлено: - 22:04

Эл-починно:

Это неменьшее из зол, настоящее зло есть - отключения! Даже в странах третьего мира, такого не встречал!

Цитата:.........а мы чё не первого мира разве Эл почино мы ведь вам нефть продаём и природые всякие ресурсы да и демократия у нас,ну подумаешь отключают есть хоть вспомнить что как 90х помнишь? Ну да вам там в Штутгарте или Кёлне легче аляктричество не выключают,вы там сами штром экономите.....