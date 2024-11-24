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≡ «Убийства не прекратились» - Еще три собаки были отравлены в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50564
«Убийства не прекратились» - Еще три собаки были отравлены в Костанае
Отправлено: 24.11.24 - 15:31
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Это те случаи, о которых сейчас достоверно известно волонтерам. За последние четыре дня тела погибших животных были найдены в двух районах города: в мкр-не Юбилейный и в центре – по адресу ул. Пушкина, 39. Фото и видео умирающих собак опубликовали волонтеры ОО «Надежда Плюс kst».
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2125
«Убийства не прекратились» - Еще три собаки были отравлены в Костанае
Отправлено: 24.11.24 - 15:31
#1
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Цитата:
- Отравления продолжаются в разных районах нашего города. Они погибли также от отравления,

Источник:


Потому что бродячие животные представляют опасность как для взрослых так и детей! Вот видимо организовались в свою группу "антисобачники" и стали действовать...а состав ядов для животных в свободном доступе в интернете.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 24.11.2024 - 17:33]
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
236
Re: «Убийства не прекратились» - Еще три собаки были отравлены в...
Отправлено: 24.11.24 - 15:55
#2
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" и призывают владельцев выгуливать своих любимцев только в намордниках и следить, чтобы животное ничего не подобрало на улице." Вот так и научат любителей собак соблюдать закон и порядок! Ещё бы кто=нибудь придумал как насылать лучи поноса на собаку и хозяина за неубранные какашки.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1825
Re: «Убийства не прекратились» - Еще три собаки были отравлены в...
Отправлено: 24.11.24 - 17:11
#3
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Полиция и искать никого не собирается.
Далеко нам до цивилизации.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2125
Re: «Убийства не прекратились» - Еще три собаки были отравлены в...
Отправлено: 24.11.24 - 18:25
#4
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Цитата:
Skeptic:
Полиция и искать никого не собирается.

И ни надо! Им больше делать нечего. Ищите сами если так переживаете, или сумму увеличите до пару лямов. Может быть найдутся энтузиасты.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1719
Re: «Убийства не прекратились» - Еще три собаки были отравлены в...
Отправлено: 24.11.24 - 21:44
#5
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Цитата:
Skeptic:
Полиция и искать никого не собирается. Далеко нам до цивилизации.


......можно только сожалеть что далеко нам до этой цивиллизации по отношению к нашим младшим,сегодня животных травим завтра люди будут друг друга травить,всё это говорит да какой степени наше общество оскотинилось животных травят,в ресторанах напьются морды друг другу бьют или убивают,на мерседесах без тормозов передвигаются людей убивают и говорим мы люди нелюди однозначно....
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
388
Re: «Убийства не прекратились» - Еще три собаки были отравлены в...
Отправлено: 24.11.24 - 21:58
#6
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Оскотинились те кто в обход законодательства уничтожает собак, у этой страны нет будущего
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15635
«Убийства не прекратились» - Еще три собаки были отравлены в Костанае
Отправлено: 24.11.24 - 22:05
#7
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Почему все решели что их травят? Были мед экспертизы?
Или собаки не умеют болеть?.
Может у них тоже появился какой нибудь собакинокороновирус. Лаборатории у нас есть проверить? Может это заразно.

[Исправлено: Vit, 24.11.2024 - 22:06]
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