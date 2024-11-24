Отправлено: - 21:44

Skeptic:

Полиция и искать никого не собирается. Далеко нам до цивилизации.

Цитата:......можно только сожалеть что далеко нам до этой цивиллизации по отношению к нашим младшим,сегодня животных травим завтра люди будут друг друга травить,всё это говорит да какой степени наше общество оскотинилось животных травят,в ресторанах напьются морды друг другу бьют или убивают,на мерседесах без тормозов передвигаются людей убивают и говорим мы люди нелюди однозначно....