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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1061
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 12:13
#14386
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Цитата:
maxsaf:
Ещё где-то в левых пабликах промелькнула новость, что форум НГ закроют

тоже где-то в пабликах слышал, гла вреда хотят сменить. это фейк?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3464
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 12:46
#14387
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Цитата:
таноми52:
как Ваше драгоценное здоровье

Спасибо, стало постабильнее.
Да просто не нравится мне этот постоянный срач на форуме. Изредка почитываю, без эмоций. Рад, что еще не все форумчане оскотинились.
8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42330
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 13:21
#14388
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Цитата:
electro:
аноми, макс, вит, електрон, и все, кому не похрен, а ДАВАЙТЕ свою площадку организуем.

Да вот же уже организовали, которую уже вычистили, и не первый раз кстати..

О как же подгорело..
Один коммент по пьяне про геев и все, не могут умолкнуть..
Ругаться им надо который день..
Девятеро в тельняшках..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1022
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 14:33
#14389
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Цитата:
Эл-починно:
Начнём сначала? Вы сурка в поле видите? А он там есть!

Вы знаете, вне зависимости от наблюдения мной сурка, мне нас...ть на факт его существования. Сурок как-то живет себе в поле, как-то коммуницирует с другими сурками с чего бы вдруг мне принимать в этом живое участие?
Цитата:
Эл-починно:
Парадокс

И снова, вместо того чтобы оценить картину полнее вы ограничиваетесь "парадоксом". У нас женщины например стали более сознательными. Там где раньше терпели дома пьянчугу-бурагоза теперь стали чаще отправлять его в вытрезвитель. В целом население стало менее терпимым к распитию в подъездах дворах и прочих общественных местах и вместе с тем чаще обращаются именно в полицию а не занимаются разгоном алкашей самостоятельно. Так что пить-то стали меньше, но и терпеть правонарушения оставшихся тоже стали меньше. Возможно что пропорция этих составляющих говорит о необходимости увеличения "мест отдыха"
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3699
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 14:39
#14390
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Цитата:
Карачун:
но и терпеть правонарушения оставшихся тоже стали меньше.

Да пожалуй соглашусь. Нет воспитания и культуры пития. Если на западе выпил слегка, для поднятия настроения, то в Казахстане походу сразу правонарушения наружу лезут - не хорошо это.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 14:41
#14391
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Цитата:
maxsaf:
Ахах, так ты третий, который даже не помнит, кто и как спалил?

Вообще-то пятый
Цитата:
maxsaf:
Типичное поведение программы мониторинга интернета от бывшего министра Абаева

Хорошие программы Абаев пишет
Аналогов в мире нет получается
Цитата:
Эл-починно:
Зато рыбу берёт сегодня, что бы всю неделю потом воняло

Нет я же не ты
У нас магазины каждый день открыты
Это у вас за месяц надо закупаться всем чтобы покушать в воскресенье Цитата:
maxsaf:
Если в конце добавлять "Это фейк?" Обязательно с вопросительным знаком, то можно вообще любую чушь писать

-Бэрримор а что Геи бомбят Украину?
-Нет потомучто ЛГБТ в России запрещено сэр
-А кто тогда бомбит?
-пи****сы сэр

Вишь даже без вопроса)

Цитата:
maxsaf:
Ещё где-то в левых пабликах промелькнула новость, что форум НГ закроют из-за одного пользователя. Это тоже фейк?

В левых это в каких? Социалистических что-ли
Цитата:
maxsaf:
кстати, я не пью

Лучшеб ты пил
Хоть чем-то тогда можно было объяснить твою неадекватную необразованность)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 14:47
#14392
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Цитата:
таноми52:
Ну и самомнение! Как у твоего "коллеги" И близко не стоял

А я думал жирик не авторитет и сравнивать себя с ним это смешно, ну ладно Цитата:
таноми52:
Это называется "беспринципность", как бы ты там, внутри себя, её ни оправдывал.

А что плохого?
Как будто от твоего или Макса принципиального мнения тут что-то изменится

Сидим хихикаем
Ни о какой серьезности речи и нет Цитата:
таноми52:
Только если как читатель А как участник форума с 2019 г.

Ну нет
Я и раньше тут писал
Хорошо маскируясь Цитата:
таноми52:
время начал всех оплёвывать, хамить старшим, короче, стал первым,(да, пожалуй, и единственным), кто перешёл пределы человеческого уважения на форуме

Серый волк занимался тем же самым
Только более неадекватно
Но ему можно
Он же ваш Цитата:
maxsaf:
Низкая социальная ответственность

Пусть так
Я хотябы геев не защищаю проводя опросы и возмущаясь на редакцию
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3699
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 14:52
#14393
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:lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15635
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 20:16
#14394
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Когда был маленький мы часто с мамой вдвоём летали на самолете в Нижегородскую обл. К родственникам по маминой линии. Посёлок Южный. Он рядом с трассой М7.
Ну Там по многим деревням гуляли , п Чугуны и глубже к реке Волга.

Места красивые настоящая матушка Россия. с очень яркой зеленью, а какая там вкусная малина, ух и жёлтая и красная.

И самое главное. Там растет ОРЕШНИК. Тот самый от которого многие на западе памперсы начали закупать. Мы ходили в лес и собирали его мешками.

Вот иногда теперь один(увы мамы наши стареют и уже не в силах ездить) иногда заезжаю. Погуляю по деревушке. Там маленькая с трассы видно её домов на 20. П. Южный И в центре до сих пор стоит дедушка Ленин. Стоит. И будет стоят.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1061
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 20:24
#14395
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Цитата:
abaika95:
Я хотябы геев не защищаю

ты бы для начала себя защитил сначала.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1061
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 20:45
#14396
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А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 21:14
#14397
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Цитата:
111:
Один коммент по пьяне про геев и все, не могут умолкнуть..

Ты так и не объяснил, кому геи разрешили мочить русских. А чтобы по пьяне не писали всякую чушь - на форум предлагаю пускать только после справки с наркологии :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 21:16
#14398
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Цитата:
Карачун:
с чего бы вдруг мне принимать в этом живое участие?

И снова здравствуйте :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 21:19
#14399
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Цитата:
Карачун:
Там где раньше терпели дома пьянчугу-бурагоза теперь стали чаще отправлять его в вытрезвитель.

А можно как-то онлайн заявки оставлять, чтобы тут на форуме пьянчуги-бурагозы меньше бурагозили? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 21:21
#14400
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Цитата:
Карачун:
В целом население стало менее терпимым к распитию

Предлагли уже тут добавить в правила форума запрет на участие в дискуссиях в пьяном виде, но руководство не поддержало идею. Поэтому до сих пор проскакивает бред, написанный по пьяне :lol:
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