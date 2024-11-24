Re: «Убийства не прекратились» - Еще три собаки были отравлены в...

Отправлено: - 15:55

" и призывают владельцев выгуливать своих любимцев только в намордниках и следить, чтобы животное ничего не подобрало на улице." Вот так и научат любителей собак соблюдать закон и порядок! Ещё бы кто=нибудь придумал как насылать лучи поноса на собаку и хозяина за неубранные какашки.