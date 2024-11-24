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≡ Десяток районов Костаная останутся без электроэнергии на следующей неделе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50564
Десяток районов Костаная останутся без электроэнергии на следующей неделе
Отправлено: 24.11.24 - 16:10
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План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 28 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в 11 районах областного центра.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11442
Re: Десяток районов Костаная останутся без электроэнергии на...
Отправлено: 24.11.24 - 16:10
#1
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---У пресс-службы ТОО «ЭПК-forfait» просто беда со знаками препинания :-) :lol: ;-)
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1550
Десяток районов Костаная останутся без электроэнергии на следующей неделе
Отправлено: 24.11.24 - 16:34
#2
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а эти перепечатывают и не парятся :-(
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3699
Десяток районов Костаная останутся без электроэнергии на следующей неделе
Отправлено: 24.11.24 - 17:03
#3
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Цитата:
Гога:
---У пресс-службы ТОО «ЭПК-forfait» просто беда со знаками препинания

Это неменьшее из зол, настоящее зло есть - отключения! Даже в странах третьего мира, такого не встречал!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1072
Re: Десяток районов Костаная останутся без электроэнергии на...
Отправлено: 24.11.24 - 17:11
#4
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Когда-нибудь аким снизойдет то того, чтобы привлечь к ответственности энергетиков за Ежедневные отключения целыми районами на весь световой день? Цены растут по несколько раз в год, а линии электропередач как обесточивались, так и обесточививаются. С завидной регулярностью . видимо обновляются только машины у руководства.
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