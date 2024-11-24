Re: Десяток районов Костаная останутся без электроэнергии на...

Отправлено: - 17:11

Когда-нибудь аким снизойдет то того, чтобы привлечь к ответственности энергетиков за Ежедневные отключения целыми районами на весь световой день? Цены растут по несколько раз в год, а линии электропередач как обесточивались, так и обесточививаются. С завидной регулярностью . видимо обновляются только машины у руководства.