О тяжести глупости говорит египетская поговорка. Но оказывается эта поговорка подходит больше нам, чем арабам. Я имею в виду действие нашей власти. Возьмём введение дифференцированного тарифа на услугу водоснабжения. Читать новость
Примеры глупостям можно приводить много. Что самое удивительное,иногда эти меры принимают вполне серьезные люди. Сам слышал своими ушами,депутат на ТВ утверждал,учащийся не пойдет за пивом или сигаретой,если магазин расположить дальше что метров от учебного заведения. Другой депутат говорит,чтобы дети не видели этих покупателей с распухшими лицами. А то что вытрезвитель в Рудном и не только,расположен аккурат напротив 11-й школы об этом никто не позаботился
Всё от того, что у нас власть - вещь в себе. Сами себя "выбирают", сами себя назначают, сами за собой наблюдают (типа - контролируют), сами себя "наказывают" (без кавычек никак не получается)... И т.д. и т.п... Народ для нашей власти - исключительно источник дохода. Дойная корова. Не зря наше чиновничество из своих заграничных вояжей привозит исключительно "опыт", позволяющий поглубже залезть народу в карман, а что-то полезное для того же народа, да и страны вообще, им не интересно. Ибо всё это требует вложений в дело, а не в чей-то карман. Так и существуем. Пока не будет кардинально переписан закон о выборах, пока не исключат назначение "депутатов" по партийным спискам, пока кандидаты не будут вынуждены реально бороться за голоса избирателей в своих одномандатных округах... в стране не изменится абсолютно ничего.
Я мимо этого вытрезвителя практически каждый день прохожу или проезжаю. За все годы его существования в этом здании только пару-тройку раз видел там стоящую с неизвестной целью патрульную машину. Про обитателей этого заведения вообще не понятно - есть ли там вообще кто-то... ... Кстати, шли разговоры о том, что в этих зданиях планировалось открытие медицинского училища... Почему бы НГ не сделать запрос на эту тему в областные власти. Вопрос с открытием училища решается или передумали?
Skeptic: Кстати, шли разговоры о том, что в этих зданиях планировалось открытие медицинского училища... Почему бы НГ не сделать запрос на эту тему в областные власти. Вопрос с открытием училища решается или передумали?
Водоканал не только фото показаний требует, но и видеосьемку. Видел, как бабульку - божьего одуванчика, вместе с таким же дедом отправили восвояси из за некачественной видеосъёмки показаний приборов учёта. Им, видимо, Кустурицу подавай, со сценарием. Меня тоже пытались нагнуть, но пригрозил, что буду отправлять показания заказным письмом, а это пара недель, поскольку в договоре сказано, обязан, а каким образом, не сказано. Так что имею право
Об одной глупости я уже говорил не раз. Это запрет на проверку бизнеса. После того, как заметно участились отравления людей в системе общепита, в том числе детей в детсадах, начали взрываться газовые баллоны в торговых точках, проверки якобы разрешили. Но глупость - она тяжелее не только свинца, но и разумных начинаний, и с января 2025 года запрет на проверку бизнеса опять планируется ввести в действие.
В августе в Костанайской области водитель Mercedes-Benz сбил пешехода, от полученных травм он скончался на месте. Водитель утверждал, что пытался экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения, но не получилось. Полицейские не нашли следов торможения на местре ДТП, что вызвало подозрения о неисправности тормозной системы авто. В ходе расследования выяснилось, что у автомобиля на одном из колес не было тормозного диска, что значительно снижало эффективность торможения. Особое внимание сотрудники обратили на тот факт, что всего за пять дней до аварии этот автомобиль прошел обязательный технический осмотр, где, несмотря на явную неисправность тормозной системы, автомобиль был признан исправным.
...... коррупция как была так и остаётся составляющей жизнью нашего государства....частный бизнес и гос. аппарат повсюду руки моют....
Глупость-это из года в год каждые выходные писать одно и то же. Более-менее честно с приборами учёта поступили поставщики электроэнергии. Они их установили бесплатно, поверяют их, не требуя с клиентов деньг,и и даже бесплатно меняют отслужившие свой срок
Не скажу что честно,скорее хитро,бесплатного ничего не бывает,просто в тариф включили стоимость счётчиков,поверку и обслуживание.
1822, «Об утверждении нормативных правовых актах в области электроэнергетики», гласящем в пунктах 3.9-3.10. «Расчетный прибор учета приобретается и устанавливается энергопередающей организацией…, …потребитель возмещает энергопередающей организации расходы за приобретенный и установленный прибор учета через тариф на энергию и договору на энергоснабжение…» Но "Воронины" привыкшие к халяве со времён СССР схавали всё это и до сих пор свято верят в бесплатные счётчики :lol
Именно так. Я сам, когда вырос из "советских штанишек" и начал что-то понимать в этой жизни, прояснил для себя, что во времена СССР не было ничего бесплатного. Ни квартир, ни лечения с санаториями, ни образования... Тем смешнее сейчас читать про "бесплатные" услуги от частных контор.
Лично мне как потребителю, без разницы, что и чего и где стоит. Если оно для меня бесплатно. то оно для меня бесплатно. Так я и образование в СССР получил и медицинские услуги получал, с операциями в том числе. Сегодня у меня счёт в банке бесплатный, извиняюсь, мне ничего не стоит. Кто и как за него платит, мне не интересно!
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