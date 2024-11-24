Отправлено: - 14:41

maxsaf:

Ахах, так ты третий, который даже не помнит, кто и как спалил?

maxsaf:

Типичное поведение программы мониторинга интернета от бывшего министра Абаева

Эл-починно:

Зато рыбу берёт сегодня, что бы всю неделю потом воняло

maxsaf:

Если в конце добавлять "Это фейк?" Обязательно с вопросительным знаком, то можно вообще любую чушь писать

maxsaf:

Ещё где-то в левых пабликах промелькнула новость, что форум НГ закроют из-за одного пользователя. Это тоже фейк?

maxsaf:

кстати, я не пью

Цитата:Вообще-то пятыйЦитата:Хорошие программы Абаев пишетАналогов в мире нет получаетсяЦитата:Нет я же не тыУ нас магазины каждый день открытыЭто у вас за месяц надо закупаться всем чтобы покушать в воскресенье Цитата:-Бэрримор а что Геи бомбят Украину?-Нет потомучто ЛГБТ в России запрещено сэр-А кто тогда бомбит?-пи****сы сэрВишь даже без вопроса)Цитата:В левых это в каких? Социалистических что-лиЦитата:Лучшеб ты пилХоть чем-то тогда можно было объяснить твою неадекватную необразованность)